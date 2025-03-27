Atakum Belediyesi\'nden Kadir Gecesi\'nde Lokma İkramı

Samsun'un Atakum Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde lokma ikramında bulundu.

Ramazan ayının geleneksel lezzeti olan lokmalar, Atakum Belediyesi'nin tesislerinde usta aşçılar tarafından hazırlandı. Gün boyu hummalı çalışma yürüten aşçılar, özenle kızarttıkları hamurları daha sonra şerbetle buluşturdular. Binlerce lokma, paketlendikten sonra Atakum'daki ibadethanelere ulaştırılmak üzere belediye araçlarına yüklendi. Atakum Belediyesi ekipleri lokmaları, teravih namazının hemen ardından kentin birçok noktasında dağıttı.

"Birlik ve beraberliğimizi arttırmasını diliyorum"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, tüm vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutlayarak, "Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nde lokma ikramında bulunduk, hemşehrilerimizin Kadir Gecesi'ni kutladık. Bu özel gecenin birlik ve beraberliğimizin artmasına, ülkemizde barış, huzur ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN