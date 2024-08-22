Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ihtiyaç sahiplerine destek oluyor - Son Dakika
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Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

Samsun'un Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER), giyimden ev eşyasına, oyuncaktan kitaba kadar geniş yelpazede birçok ihtiyaç malzemesiyle vatandaşlara destek oluyor. Merkez, hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında dayanışma köprüsü kuruyor.

22.08.2024 16:11  Güncelleme: 16:13
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER), giyimden ev eşyasına, oyuncaktan kitaba kadar geniş yelpazede birçok ihtiyaç malzemesiyle vatandaşlara destek oluyor.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'in göreve gelmesiyle çalışmaları hız kazanan PAYMER, hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arası dayanışma köprüsü kuruyor. Belediyenin Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı merkezde giyimden ev eşyasına, oyuncaktan kitaba kadar geniş yelpazede birçok ihtiyaç malzemesiyle vatandaşlara destek veriliyor.

İlçeden ve Samsun'dan hayırseverlerin bağışladığı malzemeler, temizlenip tasnif edildikten sonra ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere merkezin mağazasında yerini alıyor. Belediye Hizmet Binasının arkasında bulunan mağazada vatandaşların nişan, düğün gibi özel günlerini süsleyecek gelinlik, sünnet kıyafeti, damatlık ve abiye kıyafetler de bulunuyor.

"Uygulamamız, hemşehrilerimizin dayanışmasını güçlendirerek büyüttüğü için son derece önemli"

Merkezin çalışmalara hız verdiğini belirten Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Belediyemizin Paylaşım Merkezi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak için yoğun mesai harcıyor. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla, alım gücü olmayan ailelere destek oluyor. Uygulamamız, Atakumlu hemşehrilerimizin dayanışmasını güçlendirerek büyüttüğü için son derece önemli. Gerek Paylaşım Merkezimiz gerekse sayılarını artırdığımız giysi kumbaralarıyla vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Şartlarımız zor olabilir ama yaşadığımız zorlu süreci yüreğimizden aldığımız güçle, birlik ve beraberlik içerisinde aşabiliriz. Atakum'u kalkındırarak daha ileri seviyeye taşımak ve vatandaşlarımıza hak ettiği yaşam standardını sağlamak hedefiyle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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