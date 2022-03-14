Atakum'da karla mücadele - Son Dakika
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Atakum'da karla mücadele

14.03.2022 16:35

Atakum'da karla mücadeleSAMSUN Samsun'da Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde hafta sonu boyunca süren kar yağışının ulaşımı aksatmaması için kesintisiz çalışıyor.

Atakum'da karla mücadele

SAMSUN Samsun'da Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde hafta sonu boyunca süren kar yağışının ulaşımı aksatmaması için kesintisiz çalışıyor. Ekipler, Atakumluların kar nedeniyle mağdur olmamaları için yolları sürekli açık tutuyor.

Kış koşullarının etkili olduğu Atakum'un yüksek kesimlerinde hafta sonu şiddetini artıran kar yağışı, kırsal mahalle yollarını beyaza bürüdü. Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, karın geçit vermediği kırsal mahalle yollarında iş makineleri ile 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdürdü. Greyder ve kepçeler ile yol üzerinde biriken karları kaldıran ekipler, aynı zamanda gece saatlerinde ortaya çıkabilecek muhtemel don olayına karşı tuzlama çalışmasını da ihmal etmiyor. Ekipler özellikle kırsal mahalle yollarında konumlanarak Atakumluların kar nedeniyle mağdur olmamaları için yolları sürekli açık tutuyor.

Atakum'da karla mücadele
Atakum'da karla mücadele
Atakum'da karla mücadele

YORUMLAR
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Fen İşleri Müdürlüğü, Samsun, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atakum'da karla mücadele - Son Dakika


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