Atakum'da karla mücadele - Son Dakika

Atakum'da karla mücadele

SAMSUN Samsun'da Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde hafta sonu boyunca süren kar yağışının ulaşımı aksatmaması için kesintisiz çalışıyor. Ekipler, Atakumluların kar nedeniyle mağdur olmamaları için yolları sürekli açık tutuyor.

Kış koşullarının etkili olduğu Atakum'un yüksek kesimlerinde hafta sonu şiddetini artıran kar yağışı, kırsal mahalle yollarını beyaza bürüdü. Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, karın geçit vermediği kırsal mahalle yollarında iş makineleri ile 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdürdü. Greyder ve kepçeler ile yol üzerinde biriken karları kaldıran ekipler, aynı zamanda gece saatlerinde ortaya çıkabilecek muhtemel don olayına karşı tuzlama çalışmasını da ihmal etmiyor. Ekipler özellikle kırsal mahalle yollarında konumlanarak Atakumluların kar nedeniyle mağdur olmamaları için yolları sürekli açık tutuyor.