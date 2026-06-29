Samsun'da Sağırlar Derneği Açıldı - Son Dakika
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Samsun'da Sağırlar Derneği Açıldı

Samsun\'da Sağırlar Derneği Açıldı
29.06.2026 11:50
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Atakum'da işitme engelli bireyler için kurulan dernek, toplumsal katılımı destekleyecek projeler geliştirecek.

Samsun'un Atakum ilçesinde işitme engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını desteklemek amacıyla kurulan Atakum Sağırlar Derneği, törenle hizmete açıldı.

Atakum Sağırlar Derneği, açılış kurdelesinin kesilmesi ile hizmete başladı. Açılış sonrası davetliler ve üyeler, dernek binasını gezdi. Derneğin ilk gününde yürütülecek projeler istişare edildi.

Atakum Sağırlar Derneği Başkanı Onur Kop yaptığı açıklamada, "Öncelikli hedefimiz sağır bireylerin hak mücadelesini daha ileri taşımak ve toplumda güçlü bir farkındalık oluşturmaktır. Toplumun her alanında erişilebilirliğin bir lütuf değil temel bir insan hakkı olduğunu her fırsatta savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan, yeni kurulan derneğe, eğitimden istihdama kadar pek çok farklı alanda kapsamlı projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Ayrıca, işaret dili eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yürütülmesi derneğin öncelikli faaliyetleri arasında yer alıyor. Üyelerine hukuki, sosyal ve kültürel destek de sağlayacak olan dernek, bölgede güçlü bir dayanışma ağı örmeyi de hedefliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Sağırlar Derneği Açıldı - Son Dakika

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