Ataşehir Belediye Başkanı İçerenköy Semt Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ataşehir Belediye Başkanı İçerenköy Semt Pazarı'nı Ziyaret Etti

Ataşehir Belediye Başkanı İçerenköy Semt Pazarı\'nı Ziyaret Etti

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İçerenköy Semt Pazarı'nı ziyaret ederek esnafa hayırlı işler diledi. Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Adıgüzel, Ataşehir'e yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

24.07.2024 13:46  Güncelleme: 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçerenköy Semt Pazarı'nı ziyaret eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, tezgahları tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Alışveriş için pazara gelen yurttaşların da yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Adıgüzel'e bir pazarcı esnafı ise "İlk defa seçimden seçime dolaşmayan bir Başkan görüyoruz. Her zaman bekleriz" diyerek hoşnutluğunu belirtti.

Göreve başladığı günden bugüne aralıksız olarak, ilçeyi adım adım gezerek her fırsatta yurttaşlarla bir araya gelen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in son durağı İçerenköy Semt Pazarı oldu. Bölgede gerçekleştirilen aşure ikramının ardından pazarı da ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla sohbet eden Başkan Onursal Adıgüzel; tezgahları tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Esnaf ve vatandaşların talep ile şikayetlerini dinledi

Alışveriş için pazara gelen yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Adıgüzel, esnaf ve yurttaşların istek, öneri ve şikayetlerini dinledi. Adıgüzel, iletilen talepleri en kısa sürede işleme almak ve sorunları çözüme kavuşturmak için yoğun bir çaba göstereceklerini söyledi. Pazar esnafı ile sık sık bir araya gelmeye devam edeceğini vurgulayan Başkan Adıgüzel, Ataşehirlilerin güven ve huzur içerisinde alışveriş yapabilmeleri için şartların iyileştirilip, kontrollerin artırılacağını vurguladı.

'İlk defa seçimden seçime dolaşmayan bir Başkan görüyoruz'

Başkan Adıgüzel'i karşısında görmekten memnuniyet duyan bir esnaf, "İlk defa seçimden seçime dolaşmayan bir Başkan görüyoruz. Her zaman bekleriz" diyerek hoşnutluğunu belirtti. Ataşehir'e yapılan hizmet ve çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Başkan Adıgüzel'e Ataşehir'e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ifade ettiler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Onursal Adıgüzel, Ataşehir, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir Belediye Başkanı İçerenköy Semt Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
12:06 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
14:06 Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere’nin en zengin ünlüleri arasına girdi Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
11:47 Nepal’de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı
11:39 Hakkari’de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi
11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 14:56:46. #1.11#
SON DAKİKA: Ataşehir Belediye Başkanı İçerenköy Semt Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement