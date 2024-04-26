Ataşehir Belediye Başkanı Muhtarlarla İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ataşehir Belediye Başkanı Muhtarlarla İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Ataşehir Belediye Başkanı Muhtarlarla İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ilçedeki 17 mahalle muhtarını başkanlık binasına davet ederek muhtarlarla ilk toplantısını yaptı. Muhtarlarla güçlü bir iş birliği içerisinde olacaklarını vurgulayan Adıgüzel, ilçeyle ilgili önemli konuları ele aldıklarını ve muhtarların değerli katkılarıyla çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti.

26.04.2024 12:00  Güncelleme: 12:03
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Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ilçedeki 17 mahalle muhtarını başkanlık binasına davet ederek muhtarlarla ilk toplantısını yaptı.

Hizmet anlayışını güçlendirmek ve her mahalleye eşit hizmet götürebilmek için muhtarlarla güçlü bir iş birliği içerisinde olacaklarını vurgulayan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "17 mahalle muhtarımızla bir araya gelerek ilçemizle ilgili önemli konuları ele aldık, komşularımızın muhtarlarımıza ilettiği talepleri dinledik. Önümüzdeki süreçte muhtarlarımızın değerli katkılarıyla çalışmalar gerçekleştirecek, Ataşehirimizi daha da güzelleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Başkan Onursal Adıgüzel'e hayırlı olsun dileklerini ileten muhtarlar, Ataşehirli yurttaşların ihtiyaçlarının daha hızlı bir şekilde giderilmesi için Belediyeyle güçlü bir iş birliği ve uyum içerisinde olacaklarını belirttiler. Mahallelerin ihtiyaçlarının ve gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projelerin ele alındığı toplantıya, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları ve Muhtarlık İşleri Müdürü de katıldı. Toplantıda, Ataşehir'in katılımcı demokrasiyle hep birlikte ortak bir akılla yönetilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediye Başkanı Muhtarlarla İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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