Ataşehir Belediye Başkanı Sağlık Merkezlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ataşehir Belediye Başkanı Sağlık Merkezlerini Ziyaret Etti

Ataşehir Belediye Başkanı Sağlık Merkezlerini Ziyaret Etti

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ferhatpaşa ve Atatürk mahallelerinde yapımı devam eden sağlık merkezlerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

16.05.2024 16:51  Güncelleme: 16:54
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Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ferhatpaşa ve Atatürk mahallelerinde yapımı devam eden sağlık merkezlerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ataşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi sağlık alanında da ilçeye modern merkezler kazandırmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile birlikte Ferhatpaşa ve Atatürk mahallelerinde yapımı devam eden "Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Sağlık Polikliniği"nin ve "Mustafa Saffet Sağlık Kompleksi Prof. Dr. Türkan Saylan Tıp Merkezi"nin yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Ataşehir'e kazandırılacak sağlık merkezlerinin önemine vurgu yapan Başkan Onursal Adıgüzel şunları söyledi: "Ferhatpaşa ve Atatürk mahallelerimizde yapımı devam eden yeni sağlık merkezlerimizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldım. Ataşehir'de tüm komşularımızın sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişimini kolaylaştıracak yatırımları yapmaya devam edeceğiz."

Modern tanı ve tedavi metodlarını hızlı ve kaliteli bir şekilde sunacak sağlık merkezlerinin tamamlanmasıyla birlikte, her yaştan Ataşehirli yurttaş sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediye Başkanı Sağlık Merkezlerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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