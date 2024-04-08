Ataşehir Belediye Meclisi 4. dönem çalışmalarına başladı

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından Ataşehir Belediye Meclisi'nin 4. dönem ilk toplantısı gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla yeni dönem çalışmalarına başlayan Meclisin ilk toplantısına Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel Başkanlık etti.
Belediye Meclisi'nin ilk toplantısının açılış konuşmasını yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Seçimler bir yarıştır ancak artık bugünden itibaren Ataşehir'e hizmet zamanıdır. Bize destek olan Ataşehir'deki tüm komşularıma teşekkür ediyorum. 5 yıl boyunca Ataşehir'e hizmet etme onuru, bizim için çok değerlidir. Aynı zamanda bu hizmet etme onuruna erişen 37 Meclis Üyesi arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Seçim süresi boyunca centilmence bir yarış geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu konuda katkı sağlayan bütün siyasi partilere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da sağlıklı bir dönem geçirmemizi temenni ediyorum. Bu süreçte eğer bizim de bir küçük kusurumuz olmuşsa affolmasını arzu ederim" dedi.
Yeni dönemde görev alacak CHP'li 25 Meclis Üyesi ve AK Parti'li 12 Meclis Üyesine seslenen Başkan Onursal Adıgüzel, "Önümüzdeki süreçte tüm arkadaşlarımızın asıl sorumluluğu, Ataşehir'e yakışır bir hizmeti hayata geçirebilmek olmalıdır. Her vatandaşın derdi, kendisine göre çok önemlidir. Tüm Ataşehirlilere eşit ve ayırt etmeden hizmet etmek, hepimizin en önemli sorumluluğumuzdan biri olmalıdır" şeklinde konuştu.
Ataşehir halkının ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda projeler üretmeyi hedeflediklerini vurgulayan Başkan Onursal Adıgüzel konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: "Hangi partiden gelirse gelsin, Ataşehir halkının faydasına olacak projeleri birlikte hayata geçirmeyi dileriz, öncelikle önemli olan Ataşehir'deki yurttaşlarımızın refahı ve mutluluğudur. Ataşehir'deki bir yurttaşımız bile kendini bir konuda yoksun hissettiğinde, hepimiz buna üzülmeli ve bu yoksunluğa nasıl çare bulacağımızı düşünmeliyiz. Ataşehir halkının bize rekor oyla verdiği bir sorumluluk ve görev var. Önümüzdeki süreçte Ataşehir'i yönetirken; sosyologlarla, şehir plancılarıyla, mühendislerle, mimarlarla, hekimlerle, veterinerlerle ve daha sayamadığım birçok alanda konusunun uzmanlarıyla birlikte yönetmeyi hedefliyoruz. Mahallelerden gelen talepler doğrultusunda projelerimizi planlayıp, önümüzdeki süreçte kamunun ve halkın yararını gözeterek hayata geçiriyoruz olacağız."
Başkan Onursal Adıgüzel'in konuşmasının ardından Meclis Başkan Vekilleri, Divan Katipleri, Encümen Üyeleri ve İhtisas Komisyon Üyeleri seçildi. Ataşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Kaya Uluyılmaz, 2. Başkan Vekilliğine de CHP'li Tülay Uçar seçildi. Meclisin yeni döneminde Asil Divan Katipleri Murat Güneş ve Seher Gülay olurken, Encümen Üyeliğine de Hüseyin Gültekin, Abubekir Bozkızıl ve Cengiz Kayayurt seçildi. CHP Grup Başkan Vekili olarak Birkan Birol Yıldız, AK Parti Grup Başkan Vekili olarak da Serdar Orhan belirlendi. - İSTANBUL
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