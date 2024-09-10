Ataşehir'de Ücretsiz Sanat Dersleri Başlıyor - Son Dakika
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Ataşehir'de Ücretsiz Sanat Dersleri Başlıyor

Ataşehir\'de Ücretsiz Sanat Dersleri Başlıyor

Ataşehirlilerin sanat eğitimine daha kolay erişim sağlamaları amacıyla kış dönemi boyunca 15 farklı branşta ücretsiz olarak dersler verilecek.

10.09.2024 14:35  Güncelleme: 14:48
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Ataşehirlilerin sanat eğitimine daha kolay erişim sağlamaları amacıyla kış dönemi boyunca 15 farklı branşta ücretsiz olarak dersler verilecek.

Ataşehir Belediyesi'nin sunduğu "Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz" projesi kapsamında gerçekleştirilen Kış Sanat Eğitimleri'nin 2024 - 2025 yılı kayıtları 17 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'da alınmaya başlanacak, eğitim verilecek dersler ise 23 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Sanat Eğitimleri kapsamında; resim, gitar, bağlama, perküsyon, keman, piyano, halk oyunları, bale, drama, tiyatro, dans, oryantal roman, capoeira ve hip-hop olmak üzere toplamda 15 branşta ücretsiz olarak dersler verilecek. Kayıtlar, Ataşehir Belediyesi'nin web sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirilebilecek.

Her yıl binlerce kişi sanat eğitimlerine ulaşıyor

Ataşehirlilerin sanat eğitimine daha kolay erişim sağlamaları amacıyla başlatılan "Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz" projesi kapsamında, mahallelerde bulunan Ataşehir Belediyesi'nin kültür merkezleri ve birimlerinde uzman eğitmenler tarafından farklı branşlarda sanat eğitimleri düzenleniyor. Bu proje sayesinde, 2023 - 2024 yılı içerisinde 7 bin 500'den fazla öğrencinin sanat eğitimlerine ulaşması, toplamda ise 2010 yılından bu yana 60 binden fazla kişinin eğitim alması sağlandı. Bireylere; kendilerini ifade etme, sanatsal yönlerini geliştirme ve yeni beceriler kazanma fırsatı sunan sanat eğitimleri, Ataşehirlilerin sanata ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarını sağlıyor.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi ile İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek eğitimleri tamamlayan öğrencilere, yılsonunda katılım belgesi de verilecek.

Branşlar ve yaş grupları ise şu şekilde: Resim, 7 - 12 yaş/ 18 yaş ve üzeri, Gitar, 9 yaş ve üzeri, Bağlama, 9 yaş ve üzeri, Perküsyon, 7 - 12 yaş/ 18 yaş ve üzeri, Keman, 9 yaş ve üzeri, Piyano, 6 - 14 yaş, Halk oyunları, 12-16 yaş ve üzeri, Bale, 5 - 12 yaş, Drama, 7 - 14 yaş, Tiyatro, 17/ 18 yaş ve üzeri, Dans, 7- 13 yaş/ 18 yaş ve üzeri, Oryantal Roman, 18 yaş ve üstü, Capoeira, 8-17 yaş, Hip-Hop, 8-17 yaş.

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi ve Mustafa Saffet Kültür Merkezi eğitimlerin yapılacağı birimler arasında yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir'de Ücretsiz Sanat Dersleri Başlıyor - Son Dakika

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