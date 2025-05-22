Ataşehir Belediyesi, Mattia Ahmet Minguzzi\'nin Adını Bir Kaykay Pistine Veriyor

14 yaşındayken hayattan koparılan Mattia Ahmet Minguzzi için anlamlı bir adım atan Ataşehir Belediyesi, ilçede bulunan bir kaykay pistini baştan aşağı yenileyerek onun adını verecek.

24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy'deki bir sokak pazarında saldırıya uğramasının ardından hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı Ataşehir'de yaşatılacak. Genç yaşında hayattan koparılan Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatmak için harekete geçen Ataşehir Belediyesi, Atatürk Mahallesi'nde bulunan 11 bin metrekare büyüklüğündeki 8 Mart Kadın Eli Parkı içerisindeki 500 metrekarelik kaykay pistini baştan aşağı yenileyecek. Belediyenin yapacağı çalışmaların ardından, parkın içerisindeki kaykay alanına "Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Pisti" ismi verilecek.

Ahmet'in yaşıtlarının rahatça spor alanlarına erişerek kötü alışkanlıklardan uzak kalması için de park içerisindeki spor alanları çoğaltılacak. Park alanında kaykay, paten ve bisiklet kullanan çocuk ve gençler, spor yaparken yaralanmamaları için kask, dizlik ve dirsek pedleri gibi koruma önlemleri alarak sporlarını güvenli bir şekilde yapabilecekler.

Başkan Adıgüzel: "Evladımızın ismini Ataşehir'de yaşatacağız"

Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'yi ziyaret eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ahmet'in çok sevdiği kaykay sporuna yönelik parkta yapılacak çalışmaları aktardı. Toplumu derinden etkileyen bu acı olayın benzerlerinin bir daha yaşanmaması için duyarlılığın artırılması amacıyla Ahmet Minguzzi'nin adını Ataşehir'de yaşatmak istediklerini belirten Başkan Onursal Adıgüzel, "Vakur duruşuyla, gösterdiği dirayetle bu topraklarda bir annenin mücadelesinin sınırının olmadığını bizlere bir kez daha hatırlatan Yasemin Hanım ile yürekten bir sohbet gerçekleştirdik. Bizlerin de yüreğinde derin bir iz bırakan Mattia Ahmet evladımızın ismini Ataşehir'de yaşatacağız. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, ailesi ve sevenlerinin acısını paylaşıyorum" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL