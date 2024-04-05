Ataşehir\'de Devekuşu Kabare Müzesi açıldı

Ataşehir'in yeni Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Devekuşu Kabare Müzesi"nin açılışına katıldı. Burada konuşan Adıgüzel, "Görevime başladığımda böylesine güzel ve anlamlı bir merkezimizin açılışını gerçekleştirdiğim için çok mutlu ve onurluyum. Ataşehirimize hayırlı olsun" dedi.
Ataşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Devekuşu Kabare Müzesi'nin açılışı Ataşehir'in yeni Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Geceye özel olarak hazırlanan, yönetmenliğini usta oyuncu Metin Akpınar'ın yapığı "Yasaklar" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Türk tiyatro tarihinin en önemli kilometre taşlarından Devekuşu Kabaresi, Örnek Mahallesi'nde bulunan Mustafa Saffet Kültür Merkezi içerisinde hizmet vermeye başlayan müzeyle hayat bulacak. Ataşehir Belediyesi Devekuşu Kabare Müzesi için düzenlenen açılış törenine; Ataşehir'in yeni seçilen Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, eşi Elif Duygu Adıgüzel, önceki dönem Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, sanatçı Metin Akpınar, İBB Kültür Sanat Daire Başkanı T. Volkan Aslan ile sanat camiasından seçkin oyuncular katıldı.
Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Öncelikle bir mutluluğumu paylaşmak isterim ki; mazbata aldığımın ertesi günü bu kadar önemli bir topluluk ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. Ayrıca büyük ustamızın bu anlamlı eserinin de, Ataşehirimiz de yer alması bizlere büyük bir onur ve gurur yaşatacak. İlçemizde bu merkez sayesinde binlerce sanatseveri bir araya getireceğiz. Müzelerimiz, bugünle geleceği buluşturan çok özel mekanlar olması nedeniyle de büyük önem taşıyor. İlçemize kazandırılan bu eserler yıllarca vatandaşımızı ağırlayacak. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Onursal Adıgüzel konuşmasına şöyle devam etti: "Bu eserlerin gelecek nesillere aktarılması kadar değerli bir şey yoktur diye düşünüyorum. Özellikle de sanatın, kültürün bir şehrin, bir ülkenin, geleceğinin doğru yönde şekillenmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Aslında bu hem Battal başkanımızın hem de bizim gelecek vizyonumuzla da çok net bir şekilde uyuşuyor diye düşünüyorum. Biz istiyoruz ki 17 mahallemiz kültür sanat şehri olsun ve sanatı kendi içinde yaşayabilsin. İşte bizler de bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
Açılışta konuşma yapan Metin Akpınar da, şu sözleri dile getirdi: "Bu merkezin yapım aşamasından itibaren öncelikle çok emeği geçen Battal İlgezdi'ye teşekkür ediyorum. Yeni Başkanımız Onursal Adıgüzel'le birlikte bundan sonraki süreçlerde çok güzel işler yapacağımıza inancım tamdır. Herkese çok teşekkür ediyorum."
Ataşehir'in yeni çekim merkezi
Pazartesi günleri hariç hafta içi her gün ziyarete açık olacak Müze, Devekuşu Kabare Tiyatrosu tarihinin tüm aşamalarını ziyaretçilerin deneyimleyeceği bir atmosfer sunuyor. Müze içerisinde bulunan fuaye alanında Devekuşu Kabare Tiyatrosu kurucularından Haldun Taner ve oyuncularının serüvenleri anlatılırken, 25 yıl boyunca tiyatro seyircisine kesilmiş ve bugüne kadar muhafaza edilen orijinal biletlerle tarihi hikaye yeniden başlıyor. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın ziyaretçilerini karşılamasıyla Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun geçmişe ilk adımları da bu şekilde atılmış oluyor.
İçerisinde Devekuşu Kabare oyuncularının sahnede giydikleri kostümlere, kullanılan dekorlara ve aksesuarlara da yer verilen Müzede, Devekuşu Kabare Tiyatrosu oyunların da belirli bir program dahilinde seyredilmesi ve dinlenilmesi de sağlanıyor. Oluşturulan Cennet Odası'nda Türkiye sanat dünyası için büyük önem taşıyan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun 5 önemli ismi; Haldun Taner, Zeki Alasya, Kemal Sunal, Ayşen Gruda ve Nezih Tuncay'ın hologramik animasyonları ziyaretçileri duygusal olarak geçmişle karşılaşılıyor ve onları bugüne taşıyor. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Ataşehir'de Devekuşu Kabare Müzesi açıldı - Son Dakika
Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu, Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde oluşturulan kortej ile Yeni Mahalle'deki miting alanına yürüdü. Helvacıoğlu, mitingde projelerini anlattı ve destek istedi. CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan ise Yenimescit Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini tanıttı ve destek istedi. İYİ Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Zafer Sarıkeçe ise mahalle ziyaretleri yaparak esnaflar ve vatandaşlarla buluştu ve destek talep etti.
Sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul'da 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması alındı. Ortalamaya göre; Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, Murat Kurum ise 39.8'lik kesimin desteğini alıyor.
İYİ Parti Döşemealtı Belediye Başkan adayı Emre Afacan, Döşemealtı'nın ihtiyacı olan geniş dönüşümü, kent yönetiminin nasıl olması gerektiğini bilen bir yönetimin yapabileceğini söyledi. Afacan, yaptığı projelerle ilçede yaşayan her kesimin ihtiyaçlarına odaklanarak büyük bir değişimi başlatacaklarını vurguladı.
Vietnam'da bir adam, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktorların yaptığı tetkikler sonucunda adamın karnında yılan balığı olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan hastanın vücudundan 30 cm uzunluğunda canlı bir yılan balığı çıkarıldı ve doktorlar balığın adamın vücuduna anüsünden girdiğini belirledi. Balık, bağırsak delinmesine, mide veya karın bölgesinde iltihaplanmaya neden oldu.
Moskova'da 139 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren 4 terörist tutuklanırken, olay Rusya'nın son 20 yılındaki en kanlı saldırı olarak tarihe geçti. Soruşturmayı derinleştiren Rus yetkililer, saldırının teröristlerin sokaktaki insanlara ateş açarak başladığını ve 73 dakika sürdüğünü belirledi. Ortaya çıkan bilgi güvenlik güçlerinin katliamı önleme konusunda bir hayli ağır kaldıkları iddiasını da beraberinde getirdi.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 5 yıllık görev süresinde Edremit'i cazibe merkezi haline getirdiklerini ve birçok temel sorunu çözdüklerini açıkladı. İstihdam, altyapı ve ulaşım sorunlarını da çözmeyi hedeflediklerini belirten Say, gelecek dönemde daha büyük projelere imza atacaklarını söyledi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile birlikte Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hayırlı ve bereketli işler diledi.
Asrın felaketinin etkilediği şehirlerden biri olan Malatya'da 1 yıl içinde 776 adet yatırım projesi hayata geçirildi.
MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, katıldığı canlı yayında emeklilerin sadece devletten beklemek yerine aile ekonomisine katkı sağlayacak bir şeyler bulmasını ve uğraşmasını önerdi. Kaşlı, öğretmenlerin geçmişte simit ve su satarak ek gelir elde ettiğini hatırlatarak, vatandaşların da aile ekonomisine katkı sağlayacak işler bulmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Sinop, Bartın, Kastamonu çevreleri ile Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Muğla çevrelerinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç Ege ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olabileceği uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artacağı, iç ve doğu kesimlerde ise azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Bazı illerde ise hava durumu şu şekilde: Ankara parçalı ve akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, İstanbul parçalı zamanla çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, İzmir parçalı ve akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, Adana çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Antalya parçalı bulutlu, Samsun parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, Trabzon parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum parçalı ve çok bulutlu aralıklı kar yağışlı, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde sağanak yağışlı ve kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olacak.
Bilecik'te AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nin kazanılmasına yönelik mesaj verildi. Programda, Bilecik'in marka bir şehir haline getirilmesi ve AK belediyecilik anlayışının yeniden hayata geçirilmesi hedefleri vurgulandı. Programa AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, İl Başkanı Serkan Yıldırım, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.
Zafer Partisi'nin Antakya Belediye Başkan Adayı Cemil Akkoçak, CHP'nin Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy ile bir araya geldi. Akkoçak, CHP'nin adayı Aksoy lehine başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?