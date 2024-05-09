Ataşehir Belediyesi Ücretsiz Kadın Sağlığı ve Gebelik Eğitimleri Başlatıyor - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi Ücretsiz Kadın Sağlığı ve Gebelik Eğitimleri Başlatıyor

Ataşehir Belediyesi Ücretsiz Kadın Sağlığı ve Gebelik Eğitimleri Başlatıyor

Kadınlar için hazırladığı eğitim programlarına devam eden Ataşehir Belediyesi, şimdi de ücretsiz olarak "Kadın Sağlığı ve Gebelik Eğitimleri" programını başlatıyor.

09.05.2024 17:32  Güncelleme: 17:34
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Kadınlar için hazırladığı eğitim programlarına devam eden Ataşehir Belediyesi, şimdi de ücretsiz olarak "Kadın Sağlığı ve Gebelik Eğitimleri" programını başlatıyor.

Ataşehir Belediyesi ve Medipol Üniversitesi iş birliğiyle 13 Mayıs Pazartesi günü başlayacak eğitimler; Örnek, Mevlana, Mustafa Kemal Ataevleri ile Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Toplam 3 hafta sürecek eğitim programında kadın ve anne adaylarına; kadın sağlığı, aile planlaması, gebelik - menopoz süreci, lohusalık ve emzirme gibi konularda bilgiler verilecek. Ayrıca lohusalık ve emzirme sürecinde bulunan kadınlar, randevu talep ederek evlerinde bu hizmetten yararlanabilecek. Hafta içi beş gün düzenlenecek program, 09.00 - 16.00 saatleri arasında yapılacak. Eğitim programına katılmak isteyen kadınlar ve anne adayları, eğitimlerin yapılacağı merkezleri arayarak başvurularını yapabilecek ve detaylı bilgiye ulaşabilecekler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi Ücretsiz Kadın Sağlığı ve Gebelik Eğitimleri Başlatıyor - Son Dakika

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