Ataşehir'de kış sporla geçecek: 2026 Kış Spor Eğitimleri başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ataşehir'de kış sporla geçecek: 2026 Kış Spor Eğitimleri başlıyor

Ataşehir\'de kış sporla geçecek: 2026 Kış Spor Eğitimleri başlıyor
20.01.2026 14:22  Güncelleme: 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir Belediyesi'nin her yıl çocuklar ve yetişkinlere yönelik düzenlediği Kış Spor Eğitimleri bu yıl da dopdolu içeriğiyle başlıyor.

Ataşehir Belediyesi'nin her yıl çocuklar ve yetişkinlere yönelik düzenlediği Kış Spor Eğitimleri bu yıl da dopdolu içeriğiyle başlıyor. İlçe sakinlerini sporla buluşturmayı amaçlayan eğitimler, farklı yaş grupları ve ilgi alanlarına hitap eden geniş bir branş yelpazesiyle hayata geçirilecek.

Sağlıklı yaşamı ve aktif bir kış dönemini teşvik eden Ataşehir Belediyesi, çocuklar ve yetişkinlere yönelik Kış Spor Eğitimlerini bu yıl da zengin bir içerikle başlatıyor. Kış Spor Eğitimleri için kayıtlar, 26 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da online olarak başlayacak. Kurslar ise 2 Şubat Pazartesi günü start alacak. Katılımcılar iki farklı branş seçebilecek; programlara başvurabilmek için Ataşehir'de ikamet etme şartı aranacak. Kontenjanların sınırlı olduğu eğitimler, ilçenin farklı noktalarındaki spor salonları, kültür merkezleri ve açık alanlarda gerçekleştirilecek. Eğitim programı kapsamında çocuklar için taekwondo, kick boks, voleybol, futbol ve masa tenisi gibi branşlar yer alırken; yetişkinler için pilates, yoga, zumba, fitness, step aerobik ve tenis eğitimleri sunulacak. Spor eğitimleri; Mustafa Kemal Mahallesi İBB Deprem Parkı Spor Salonu, Küçükbakkalköy, Esatpaşa, Mevlana, Örnek Mahallesi ve İçerenköy başta olmak üzere birçok farklı merkezde gerçekleştirilecek.

Ataşehir 2026 Kış Spor Eğitimleri için kayıtlar 26 Ocak Pazartesi günü Saat 10.00'da açılırken; kurs başlangıç tarihi ise 2 Şubat Pazartesi günü olacak. Spor Branşları ve Eğitim Merkezleri ise şu şekilde:

Mustafa Kemal Mahallesi İBB Deprem Parkı Nikah ve Etkinlik Spor Salonu'nda Taekwondo (7-15 yaş), Kick Boks (7-15 yaş) ve Pilates (18 yaş ve üstü).

Küçükbakkalköy Mahallesi BİL Koleji'nde Voleybol (7-14 yaş).

Küçükbakkalköy Mahallesi Taç Spor'da Tenis (18 yaş ve üstü).

Esatpaşa Mahallesi M. Akif Ersoy Parkı, Mevlana Mahallesi Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Parkı ve Küçükbakkalköy Spor Tesisleri'nde Futbol (7-12 yaş)

Örnek Mahallesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde Masa Tenisi (7-14 yaş), Fitness (18 yaş ve üstü), Pilates (18 yaş ve üstü), Yoga (18 yaş ve üstü), Zumba (18 yaş ve üstü) ve Step Aerobik (18 yaş ve üstü).

İçerenköy Mahallesi İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde Pilates (18 yaş ve üstü), Yoga (18 yaş ve üstü), Zumba (18 yaş ve üstü) ve Step Aerobik (18 yaş ve üstü).

Küçükbakkalköy Mahallesi Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evi'nde Pilates (18 yaş ve üstü), Step Aerobik (18 yaş ve üstü).

Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi'nde Pilates (18 yaş ve üstü).

Kayışdağı Lions Ataevi'nde Pilates (18 yaş ve üstü). - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ataşehir, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir'de kış sporla geçecek: 2026 Kış Spor Eğitimleri başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Ekonomistler, faizde indirim bekliyor Ekonomistler, faizde indirim bekliyor
Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada
Bu kararı hiç beklemiyordu Alex de Souza’ya büyük şok Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok
Kremlin açıkladı: Trump Putin’i Gazze Barış Konseyi’ne davet etti Kremlin açıkladı: Trump Putin'i Gazze Barış Konseyi'ne davet etti

14:29
Yarın Türkiye’den ayrılıyor İşte Rafa Silva’nın yeni takımı
Yarın Türkiye'den ayrılıyor! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
13:47
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği’nden çıkıyor
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 14:57:56. #7.11#
SON DAKİKA: Ataşehir'de kış sporla geçecek: 2026 Kış Spor Eğitimleri başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.