Ataşehir\'de Üreten Kadınların Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Ataevleri'nde düzenlenen hobi kurslarına katılan kadınların el emeği ürünlerinden oluşan yıl sonu sergisi, 27-29 Mayıs tarihleri arasında İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nin 4. katında sergilenecek.

Ataşehirli kadınların Ataevleri'nde aldıkları eğitimlerde yıl boyunca büyük emek vererek ürettikleri dikişten çiniye, geri dönüşümden karakaleme uzanan göz nuru ürünler, düzenlenen sergide meraklılarıyla buluşuyor. "Üreten Kadınların İzi" isimli yıl sonu sergisinin açılışı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve eşi Elif Duygu Adıgüzel'in katılımıyla gerçekleşti. Tüm kursiyerlere ve öğretmenlere hazırladıkları el emeği ürünler için teşekkür ederek serginin açılış kurdelesini kesen Başkan Adıgüzel, "Üreten kadınların emeğini görünür kılmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Kadınların üretim gücünü yansıtan bu anlamlı serginin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ataşehir'de öğrenmekten, üretmekten ve paylaşmaktan vazgeçmeyen herkesin yanında olacağız. Tüm komşularımızı, öğrenmenin ve üretmenin en güzel örneklerinin yer aldığı bu sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.

Ataşehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 8 Ataevi'nde eğitim alan toplam 866 kursiyerin dikiş, kalıp, mefruşat, örgü, takı/keçe, tığ örgü, çanta, çini, seramik, boho, karakalem ve geri dönüşüm gibi çeşitli alanlarda hazırladıkları ürünler, 29 Mayıs Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek. - İSTANBUL