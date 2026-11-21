İstanbul'da gökyüzünü aydınlatan yıldırımlar, Ataşehir'deki yüksek binalara isabet etti. İstanbul Finans Merkezi çevresinde kaydedilen görüntülerde, yıldırımların gökdelenlerle buluştuğu anlar dikkat çekti.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE YILDIRIMLAR PEŞ PEŞE ÇAKTI

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava, Ataşehir ilçesinde dikkat çekici anların yaşanmasına neden oldu. Yağışla birlikte gökyüzünde art arda çakan şimşekler, özellikle yüksek binaların yoğunlaştığı İstanbul Finans Merkezi çevresinde etkisini gösterdi. İstanbul Finans Merkezi ve çevresindeki gökdelenlere yıldırım isabet etti. Karanlık gökyüzünü bir anda aydınlatan yıldırımlar, binaların üzerinde dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Akşam saatlerinde meydana gelen doğa olayı sırasında gökyüzünde oluşan parlak ışıklar, bölgedeki yüksek yapıların siluetlerini belirgin hale getirdi. Yıldırımların gökdelenlere isabet ettiği anlar ise kamerayla saniye saniye kaydedildi.

GÖKDELENLERE YILDIRIM DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Ataşehir'de kaydedilen görüntülerde, yağışlı havanın etkisiyle kararan gökyüzünde art arda yıldırımların oluştuğu görülüyor. Özellikle İstanbul Finans Merkezi çevresindeki yüksek binalara yönelen yıldırımlar, kısa süreli parlak ışıklarla çevreyi aydınlatıyor. Görüntülerin en dikkat çekici bölümünü, yıldırımların doğrudan gökdelenlere isabet ettiği anlar oluşturdu. Gökyüzünden binalara doğru uzanan elektrik boşalmaları, akşam karanlığında belirgin şekilde görüldü.