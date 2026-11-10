Atatürk, 88'inci yıl dönümünde Sandıklı'da orman personeliyle anıldı - Son Dakika
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Atatürk, 88'inci yıl dönümünde Sandıklı'da orman personeliyle anıldı

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Atatürk, 88\'inci yıl dönümünde Sandıklı\'da orman personeliyle anıldı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde törenle anıldı. Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü bahçesindeki törende saat 09.05'te sirenler çaldı ve 2 dakikalık saygı duruşunun ardından bayraklar yarıya indirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törene kurum amirleri, orman işletme personeli ve orman muhafaza memurları katıldı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, ardından İstiklal Marşı okundu. Tören kapsamında Türk bayrakları da yarıya indirildi.

Kurum personeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andı.

Kaynak: İHA
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