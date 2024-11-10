Atatürk, ebediyete intihalinin 86. yılında Nazilli\'de anıldı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intihalinin 86. yılında anıldı.

Milli mücadelenin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir kez daha saygıyla anıldı. 57 yıllık ömrüne bir ulusun yeniden doğuşunu sığdıran Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce saatler 09.05'i gösterdiğinde hayata gözlerini yumdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her 10 Kasım'da sevgi, gurur ve özlem dolu duygularla anılmaya devam ediyor. İlk tören İstasyon Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtı önünde gerçekleşti. Atatürk anıtına Nazilli Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Nazilli Belediyesi çelenkleri bırakıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile sürdü. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler 2 dakika süreyle çaldıktan sonra marşla göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi tarafından organize edilen bu yılki törenlerin ikinci bölümü Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde devam etti. Okul Müdürü Mehmet Öztaş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Ardından 10 Kasım için okullarda yapılan kompozisyon, şiir ve resim dallarında ödül alanlara protokol tarafından ödülleri dağıtıldı. Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi ise büyük beğeni topladı.

Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Öztaş; "1881 yılında, Selanik'te başlayıp mahalle mektebi, rüştiye, idadi, harp okulu derken birçok savaş ve mücadelenin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulması, 1923-1938 arasındaki yıllarda yapılan birçok önemli icraatın ardından tamamlanan 57 yıllık bir ömür. Bazı milletlerin hep kıskanacağı ve bazı milletlerin de içine hiç sindiremeyeceği bir önderlik örneği. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen bir tevazu ve adanmışlık. Bizler de bu milletin var olması, güçlü kalması, huzur bulması adına gayret göstermiş, bu uğurda can feda etmiş tüm büyüklerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Özellikle destansı bir milli Mücadelenin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük fedakarlıklar gösteren başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.

Törene Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Garnizon Komutanı Nisan Köprülü, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Nusret Emirosmanoğlu, Baro Temsilcisi Emel Şahin, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. - AYDIN