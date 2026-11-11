Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Erzurum'da iki konferansla anıldı - Son Dakika
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Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Erzurum'da iki konferansla anıldı

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Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Erzurum\'da iki konferansla anıldı
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ER-VAK, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Erzurum'da iki konferans düzenledi. Konferanslarda Erzurum'un Milli Mücadele'deki rolü ve Atatürk'ün Erzurum'la bağı, lise öğrencileri ile Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi kursiyerlerine anlatıldı.

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK), Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde iki ayrı konferansla andı.

ER-VAK tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen konferanslarda, Cumhuriyete giden yolda Erzurum'un tarihi rolü ve Atatürk'ün Erzurum'la olan gönül bağı ele alındı.

Erzurum Lisesi ve Nene Hatun Anadolu Kız Lisesi öğrencileri ile Adalet Bakanlığı Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi kursiyerlerine yönelik gerçekleştirilen etkinliklerde, Atatürk'ün Milli Mücadele sürecindeki liderliği ve Erzurum'un bu mücadelede üstlendiği tarihi sorumluluk anlatıldı.

İlk konferansın konusu "Hemşehrimiz Atatürk" oldu

ER-VAK'ın ilk konferansı, Adalet Bakanlığı Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. ER-VAK Başkanı Ecz. Erdal Güzel'in kursiyerlere yönelik verdiği "Hemşehrimiz Atatürk" konulu konferansta, Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum günleri ve şehirle kurduğu tarihi bağ anlatıldı.

Erzurum'un Mustafa Kemal Paşa için ikinci bir vatan niteliği taşıdığını belirten Güzel, şehrin Milli Mücadele'nin en zor günlerinde Mustafa Kemal Paşa'ya bağrını açtığını, ona destek verdiğini ve tarihi sorumluluğunu yerine getirdiğini ifade etti.

Güzel, Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum milletvekilliğinin ve Erzurum hemşehriliğinin bu tarihi bağın en önemli göstergeleri olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün Erzurum'da kaldığı 57 gün boyunca yaşananları, 1924 Erzurum depremi sonrasında şehre gerçekleştirdiği ziyareti ve bu ziyaretlere ilişkin hatıraları örneklerle anlatan Güzel'e, Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Başkanı Hakim İrfan Alper tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA
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