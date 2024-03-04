Atatürk Lisesi Mezunlar Platformu, Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür plaketi verdi

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Eskişehir Atatürk Lisesi'nin 94. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede, Atatürk Lisesi Mezunlar Platformu tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür plaketi takdim edildi.

Atatürk Lisesi'nin 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geceye EBB Başkanı Büyükerşen ile öğretmenler ve mezunlar katıldı. Kendisi de Atatürk Lisesi mezunu olan Başkan Büyükerşen burada yaptığı konuşmada, lise yıllarında yaşadıklarını ve anılarını davetlilerle paylaştı.

Gecenin sonunda Büyükerşen'e Eskişehir'e yaptığı hizmetler ve her yıl düzenlenen etkinliklere sunduğu katkı dolayısıyla Atatürk Lisesi Mezunlar Platformu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.