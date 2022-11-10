Atatürk'ün anlatıldığı 10 Kasım programında gözyaşlarını tutamayan kız öğrenci duygulandırdı - Son Dakika
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Atatürk'ün anlatıldığı 10 Kasım programında gözyaşlarını tutamayan kız öğrenci duygulandırdı

10.11.2022 14:25

Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle düzenlenen programda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi sırasında bir öğrencinin hüngür hüngür ağlaması görenleri duygulandırdı. Gözyaşı döken genç kız, "Aklıma Atatürk'ün eskilerde yaşadıkları zorluklar aklıma geldi. Hangi şartlarda büyüdüğü, sonrasında Kurutuluş Savaşı'nda askerlerin duyguları... Biraz duygulandım" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal etmesinin 84. yılı nedeniyle Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde program düzenlendi.

Atatürk'ün anlatıldığı 10 Kasım programında hüngür hüngür ağlayan kız öğrenci: Aklıma yaşadığı zorluklar geldi

OROTORYO ÇALIŞMASI SERGİLENDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dursun Fırat yaptı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, Atatürk konulu sinevizyon gösterisi sunuldu. Ardından Atatürk'ün vefatının yurtiçi ve dışındaki yankılarını konu alan öğrenci çalışması ve orotoryo çalışması sergilendi.

Atatürk'ün anlatıldığı 10 Kasım programında hüngür hüngür ağlayan kız öğrenci: Aklıma yaşadığı zorluklar geldi

HER KAREDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Sinevizyon gösterimi sırasında salondakiler duygu dolu anlar yaşadı. Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrenim gören 7'nci sınıf öğrencisi Emine Ayhan, İHA Muhabirine 'biraz duygulandım' dese de Atatürk'ün anlatıldığı her karede gözyaşı dökmesi herkesi duygulandırdı.

Atatürk'ün anlatıldığı 10 Kasım programında hüngür hüngür ağlayan kız öğrenci: Aklıma yaşadığı zorluklar geldi

"ATATÜRK'ÜN YAŞADIĞI ZORLUKLAR AKLIMA GELDİ"

Sinevizyon gösterimi sırasında duygulandığını dile getiren Emine Ayhan, "Birden aklıma Atatürk'ün eskilerde yaşadıkları zorluklar aklıma geldi. Hangi şartlarda büyüdüğü, sonrasında Kurutuluş Savaşı'nda askerlerin duyguları, Çanakkale Zaferini izledik. Bunlardan dolayı biraz duygulandım" dedi.

Atatürk'ün anlatıldığı 10 Kasım programında hüngür hüngür ağlayan kız öğrenci: Aklıma yaşadığı zorluklar geldi

"ARKADAŞLARLA BİRLİKTE AĞLAMIŞ DA OLABİLİRİZ"

Öğrencilerden Azra Kılınç ise "Bu programın yapılması çok güzel bir şeydi. Biraz duygusaldı. Arkadaşlarla birlikte ağlamış da olabiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, 10 Kasım, Elazığ, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk'ün anlatıldığı 10 Kasım programında gözyaşlarını tutamayan kız öğrenci duygulandırdı - Son Dakika

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