Atatürk'ün anlatıldığı 10 Kasım programında gözyaşlarını tutamayan kız öğrenci duygulandırdı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal etmesinin 84. yılı nedeniyle Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde program düzenlendi.

OROTORYO ÇALIŞMASI SERGİLENDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dursun Fırat yaptı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, Atatürk konulu sinevizyon gösterisi sunuldu. Ardından Atatürk'ün vefatının yurtiçi ve dışındaki yankılarını konu alan öğrenci çalışması ve orotoryo çalışması sergilendi.

HER KAREDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Sinevizyon gösterimi sırasında salondakiler duygu dolu anlar yaşadı. Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrenim gören 7'nci sınıf öğrencisi Emine Ayhan, İHA Muhabirine 'biraz duygulandım' dese de Atatürk'ün anlatıldığı her karede gözyaşı dökmesi herkesi duygulandırdı.

"ATATÜRK'ÜN YAŞADIĞI ZORLUKLAR AKLIMA GELDİ"

Sinevizyon gösterimi sırasında duygulandığını dile getiren Emine Ayhan, "Birden aklıma Atatürk'ün eskilerde yaşadıkları zorluklar aklıma geldi. Hangi şartlarda büyüdüğü, sonrasında Kurutuluş Savaşı'nda askerlerin duyguları, Çanakkale Zaferini izledik. Bunlardan dolayı biraz duygulandım" dedi.

"ARKADAŞLARLA BİRLİKTE AĞLAMIŞ DA OLABİLİRİZ"

Öğrencilerden Azra Kılınç ise "Bu programın yapılması çok güzel bir şeydi. Biraz duygusaldı. Arkadaşlarla birlikte ağlamış da olabiliriz" şeklinde konuştu.