Atatürk Üniversitesi'nde bahar şenlikleri başlıyor - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nde bahar şenlikleri başlıyor

23.05.2022 10:48
Atatürk Üniversitesi'nde bahar şenlikleri başlıyor

Atatürk Üniversitesinin geleneksel olarak düzenlediği Bahar Şenliğinin bu yılki tarihi ve programı belli oldu.

Atatürk Üniversitesinin geleneksel olarak düzenlediği Bahar Şenliğinin bu yılki tarihi ve programı belli oldu. 24-26 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan bahar şenliğinde ünlü isimler sahne alarak öğrencilerle buluşacak.

Bu yıl "Bahar, Bilim, Sanat ve Spor Şenliği" konseptiyle düzenlenecek olan etkinliklerde gün boyu çeşitli aktiviteler ve gösteriler yer alacak. Akşam düzenlenen konserlerde ise O Ses Türkiye yarışmasını birincilikle tamamlayan Hasan Koçak, sevilen gruplar arasında yer alan İMERA ve son zamanların en çok dinlenen isimlerinden Irmak Arıcı sahneye çıkacak.

2020 yılının başında tüm dünyayı etkisi altına alan ve günümüze kadar pek çok alanda kısıtlamalara neden olan pandemi sebebiyle ara vermek zorunda kaldıkları bahar şenliklerini, öğrencilerin yoğun istekleri ile bu yıl yeniden düzenleyeceklerini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, istişare kültürünü benimseyen bir yönetim anlayışıyla, ilk günden itibaren öğrencilerin talep ve isteklerine önem verdiklerini dile getirdi. Bilimsel ve akademik çalışmaların yanında, öğrencilerin sosyal hayatlarına katkı sunmak amacıyla kültürel, sanatsal ve sportif alanlara yönelik de yatırım yaptıklarını aktaran Çomaklı, eğitim-öğretimin yanında öğrencilerin yapmış oldukları diğer faaliyetlerin de kişisel gelişimlerine katkı sağladığını söyledi.

Rektör Çomaklı: "Bahar Şenliği Öğrencilerimize Moral Olacak"

Son günlerde yaşanan normalleşme sürecinin ardından eğitimlerini tamamlayan öğrencilere mezuniyet hediyesi, devam eden öğrencilere ise yıl sonu armağanı olması açısından bahar şenliklerini önemsediklerini ifade eden Rektör Çomaklı, etkinliklerin yoğun ders ve sınav sürecinin ardından tüm üniversite ailesine moral ve motivasyon kaynağı olacağını belirterek program hakkında şu bilgileri verdi: "Öğrencilerimizin güzel bir zaman geçirmeleri için gün boyu yarışmalar, söyleşiler, bilimsel etkinlikler, atölye çalışmaları, öğrenci grupları tarafından konserler ve çeşitli aktiviteler düzenlenecek. Her günün akşamında ise ünlü sanatçılarımız sahne alarak öğrencilerimize konser verecek. Başta öğrencilerimiz ile üniversite mensuplarımız olmak üzere tüm halkımızı bahar şenliğimize davet ediyor, etkinliklerin hayırlı olmasını diliyorum." - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi'nde bahar şenlikleri başlıyor
Atatürk Üniversitesi'nde bahar şenlikleri başlıyor
Atatürk Üniversitesi'nde bahar şenlikleri başlıyor

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Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, O Ses Türkiye, Hasan Koçak, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nde bahar şenlikleri başlıyor - Son Dakika


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