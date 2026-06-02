Atatürk Üniversitesi\'nde Bayramlaşma Programı

Kurban Bayramı, Atatürk Üniversitesinde bayramlaşma programıyla birlik ve dayanışma örneği sergiledi.

Kurban Bayramının manevi atmosferi, Atatürk Üniversitesinde düzenlenen geleneksel bayramlaşma programıyla birlikte paylaşmanın, birlikteliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birine sahne oldu.

Atatürk Üniversitesi Konukevi 1'de gerçekleştirilen bayramlaşma programında, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu'nun ev sahipliğinde üniversite yönetimi, akademik ve idari personel bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda katılımcılar birbirleriyle bayramlaşırken, Kurban Bayramının toplumsal dayanışmayı güçlendiren, sevgi ve kardeşlik duygularını pekiştiren yönüne vurgu yapıldı. Üniversite mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği program, farklı birimlerden çalışanları aynı çatı altında buluşturarak kurum içi birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sundu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Ortak değerler etrafında kenetlenen güçlü ve büyük bir aileyiz"

Bayramlaşma programıyla ilgili değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bayramların yalnızca dini bir vecibenin yerine getirildiği özel günler olmadığını, aynı zamanda gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu ve toplumsal bağların kuvvetlendiği müstesna zaman dilimleri olduğunu ifade etti.

Atatürk Üniversitesi ailesinin büyük ve güçlü bir aile olduğuna dikkat çeken Rektör Hacımüftüoğlu: "Bayramlar; paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en yoğun şekilde hissedildiği özel günlerdir. Atatürk Üniversitesi olarak sadece bilim üreten bir kurum değil, aynı zamanda ortak değerler etrafında kenetlenen büyük bir aile olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Bugün burada aynı sofranın, aynı sevincin ve aynı duyguların etrafında buluşmak bizler için son derece kıymetlidir. Üniversitemizin elde ettiği başarıların arkasında güçlü bir ekip ruhu ve ortak hedefler doğrultusunda çalışan fedakar insan kaynağı bulunmaktadır. Bu vesileyle tüm akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin ve milletimizin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor; bayramın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program boyunca katılımcılarla yakından ilgilenen Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu, davetlilerle sohbet ederek bayram tebriğinde bulundu. Bayramlaşma programı, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 09:23:42. #7.13#
