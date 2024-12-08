Atatürk Üniversitesi ve İngiltere İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk Üniversitesi ve İngiltere İş Birliği

Atatürk Üniversitesi ve İngiltere İş Birliği

Büyükelçi Ertaş, Atatürk Üniversitesi ile İngiltere üniversiteleri arasında iş birliği olasılıklarını görüştü.

08.12.2024 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu Londra'da tarihi elçilik binasında ağırladı. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, iki kurum arasında iş birliği olanakları ve Atatürk Üniversitesinin uluslararası hedefleri masaya yatırıldı.

Eğitimde Uluslararası İş Birliği Gündemde

Görüşmenin önemli başlıklarından biri, Atatürk Üniversitesi ile İngiltere üniversiteleri arasında geliştirilebilecek akademik iş birliği oldu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonunu anlatarak, İngiliz üniversiteleriyle yapılacak ortak çalışmaların iki ülke arasındaki akademik bağları güçlendireceğini belirtti. Büyükelçi Ertaş, İngiltere'nin köklü üniversitelerinin Türk öğrenciler için sunduğu fırsatlara dikkat çekerek, bu bağların güçlendirilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Lisansüstü Öğrencilere Yeni Ufuklar

Görüşmede, Atatürk Üniversitesinin yurt dışına göndermeyi planladığı lisansüstü öğrenciler konusu da ele alındı. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, üniversitenin dünya çapında rekabetçi bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda, öğrencilerinin yurt dışında daha fazla eğitim alması için çeşitli programlar oluşturduklarını dile getirdi. Büyükelçi Ertaş ise İngiltere'nin akademik olanaklarının Türk öğrenciler için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, bu konuda destek sözü verdi.

Erzurum'un Ürünlerini İngiltere Pazarındaki Yeri

Toplantıda, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum menşeli ürünlerin İngiltere pazarında yer bulması konusu da gündeme geldi. Erzurum'un zengin kültürel ve doğal mirasını yansıtan ürünlerin uluslararası platformda tanıtılması için ortak çalışmalar yapılabileceği vurgulandı. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Erzurum'a özgü ürünlerin globalleşmesinin hem bölgeye ekonomik katkı sağlayacağını hem de Türkiye'nin kültürel değerlerini dünyaya tanıtacağını belirtti. Büyükelçi Ertaş, Türk ürünlerine İngiltere'de artan talebe dikkat çekerek, Erzurum menşeli ürünlerin bu pazarda güçlü bir yer edinebileceğini ifade etti.

İş Birliği İçin Ortak Hedefler

Görüşme, iki kurum arasında iş birliğinin artarak devam etmesi temennileriyle sona erdi. Rektör Hacımüftüoğlu, Büyükelçi Ertaş'a gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederken, Büyükelçi Ertaş ise Atatürk Üniversitesinin başarılarını takip ettiklerini ve bu tür temasların devam etmesinden memnuniyet duyacaklarını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Atatürk Üniversitesi, Diplomasi, Türkiye, erzurum, Ekonomi, Kültür, Rektör, Londra, Eğitim, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi ve İngiltere İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:36 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi
10:49 Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı
10:21 Suriye’de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKKYPG işgalindeki Deyrizor’un merkezine giriyor Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor
06:59 Suriye’de bir devrin sonu Beşar Esad, Şam’ı terk etti Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:16 Muhalifler Dera ve Suveyda’yı da ele geçirdi Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 12:40:59. #1.11#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi ve İngiltere İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.