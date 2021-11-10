Atatürk, vefatının 83. yıldönümünde Uşak'ta anıldı - Son Dakika

Uşak'ta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83.yıldönümünde anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan Atatürk Heykeli önündeki törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi adına çelenk sunumlarıyla başlayan program, saatler 09.05'i gösterdiği sırada ise sirenle birlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile son buldu. - UŞAK