Add Samsun'dan Volkan Konak ve Edip Akbayram Anısına "Gidenlerin Ardından" Konseri Sahnelendi

Yerel

10.01.2026 15:40  Güncelleme: 17:05
ADD Samsun Şubesi Türk Halk Müziği Korosu, yaşamını yitiren sanatçılar Volkan Konak ve Edip Akbayram'ı anmak için 'Gidenlerin Ardından' temalı bir konser düzenledi. Sanatseverler, türkülere eşlik ederek duygusal anlar yaşadı.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi Türk Halk Müziği Korosu, kısa süre önce yaşamını yitiren sanatçılar Volkan Konak ve Edip Akbayram'ın türkülerinin seslendirildiği "Gidenlerin Ardından" temalı konserle Atakum ATA Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

ADD Samsun Şubesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından, "Gidenlerin Ardından" temasıyla düzenlenen konserde, kısa süre önce yaşamını yitiren sanatçılar Volkan Konak ve Edip Akbayram türkülerle anıldı. Atakum Belediyesi'ne ait ATA Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, koro ve solo sanatçıların seslendirdiği türkülere salonu dolduran izleyiciler de eşlik etti.

Konser öncesinde konuşan ADD Samsun Şube Başkanı Deniz Gömeç, gecenin bir vefa buluşması olduğunu belirterek, Volkan Konak ve Edip Akbayram'ın yalnızca sanatçı değil, Anadolu'nun sesi ve Atatürk Cumhuriyeti'nin kararlı savunucuları olduklarını ifade etti. Gömeç, her bir türkünün bir vefa borcu olarak seslendirildiğini vurguladı.

Gömeç, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen koro şefi Can Kaya'ya, sanat danışmanı Hakan Yönel'e, sanat yönetmeni Hakan Ünal'a, koro üyelerine, saz sanatçılarına ve ADD Samsun Şubesi yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Konserde, Volkan Konak ve Edip Akbayram'ın eserleri başta olmak üzere, Anadolu'nun isyanını, umudunu ve özgürlük duygusunu yansıtan türküler seslendirilirken, sanatseverler gece boyunca türkülere hep birlikte eşlik etti.

Kaynak: ANKA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
