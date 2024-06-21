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Atık su borusunda mahsur kalan yavru köpekleri itfaiyeciler kurtardı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yer altından geçen atık su borusuna sıkışarak mahsur kalan iki yavru köpek itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Harmanlar Mahallesi Karahan Sokakta sabah saatlerinde yavru köpek sesinden uyuyamadıklarını belirten vatandaşlar durumu Merzifon itfaiyesine bildirdi.

"Her can bizim için önemlidir"

Mahalleye gelen itfaiyeciler seslerin yer altından geldiğini fark etti. Köpeklerin mahsur kaldığı atık su borusu belirlendi. Delici matkaplar kullanılarak yavru köpeklere ulaşıldı. Kurtardıkları köpeklerden birini eline alan itfaiyeci köpeğe "Seni gidi yaramaz. Sen oralarda ne yapıyorsun?" şeklinde seslendi. "Her can bizim için önemlidir" mesajı veren itfaiyeciler sevimli köpekleri sahibine teslim etti.