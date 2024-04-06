Avusturalya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 152 kişi kurtarıldı.
Avusturalya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran şiddetli yağış sellere neden oldu. Avustralyalı yetkililer, bölge halkına daha yüksek noktalara taşınması uyarılasında bulunurken 152 kişinin sel sularından kurtarıldığını duyurdu. Yetkililer, tehlikeli sel baskınlarının yaşandığı ülkenin en büyük şehri Sydney'de 72 kurtarma operasyonunun gerçekleştirildiğini söyledi. Yeni Güney Galler Eyaleti Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, eyalet genelinde yerel saatle 05.00'e kadar son 24 saat içinde 4 bin 128 yardım çağrısının alındığını ve 15 tahliye talimatı verildiği kaydedildi. Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns ise düzenlediği basın toplantısında, "Özellikle Sidney'in batısındaki bazı nehirlerde su seviyesi yükselmeye devam ediyor" dedi. - SİDNEY
Son Dakika › Yerel › Avustralya'da şiddetli yağışlar sonucu 152 kişi sel sularından kurtarıldı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında 28 Mart Perşembe günü Bursa'da miting düzenleyecek. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanının Bursa'ya gelmesinin önemini vurgulayarak, tüm vatandaşları mitinge davet etti.
31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili İstanbul'da asılan afişler gündem oldu. Afişlerde CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yanında ''Seni sırtından hançerleyenlere oy yok'' ifadesi yer aldı. Afişlerin altında ''Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'' yazarken konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.
Çin'in Pakistan Büyükelçiliği, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında 5 Çin vatandaşı ile bir Pakistanlının hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı, Çin'in inşa ettiği Dasu Hidroelektrik Projesi'ne ait bir araca yapıldı. Çin Büyükelçiliği, saldırı sonrası Pakistan ile birlikte çalıştıklarını belirtti ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti. Seçer, gelecek dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı ve yerel seçimlere ilişkin konuştu.
Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Kayı Mahallesi seçim ofisinde dava arkadaşlarıyla coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmada, Oğuz'a büyük bir destek verildiği görüldü. Oğuz, konuşmasında vatan, millet ve memleket sevgisi üzerine vurgu yaparak, seçime güçlü bir şekilde hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nın önemine değinen diğer parti temsilcileri de birlik ve beraberlik mesajları verdi.
289 metrelik Dali adlı konteyner gemisi, Baltimore limanından Sri Lanka'ya doğru yolculuk yaparken güç kaybı yaşayarak Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Köprüde çalışan 6 işçi kayboldu ve gemi köprüyü yıkarak nehrin sularına döküldü. Baltimore Limanı'nın önemli bir etkilenme riski olduğu belirtiliyor.
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