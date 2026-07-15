15 Temmuz'da Ay Yıldızlı Mantar Sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 Temmuz'da Ay Yıldızlı Mantar Sürprizi

15.07.2026 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da çoban Hüseyin Hancı, Taşlı Yaylası'nda bulduğu üzerinde doğal ay yıldız figürü olan Guguvak mantarını 15 Temmuz'da keşfetti. Mantar, Türk bayrağını andırarak sosyal medyada büyük ilgi gördü ve şehitleri anma mesajıyla paylaşıldı.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Taşlı Yaylası'nda bulunan ay yıldızlı mantar görenleri şaşırttı.

Taşlı Yaylası'nda küçükbaş hayvancılık yapan çoban Hüseyin Hancı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde dikkat çeken bir görüntüyle karşılaştı. Çobanın bulduğu mantarın üzerinde doğal şekilde oluştuğu gözlenen ay ve yıldız figürü, görenleri hayrete düşürdü.

Yörede "Guguvak mantarı" olarak bilinen mantarın üzerindeki ay yıldız şeklinin Türk bayrağını andırması, 15 Temmuz'un anlam ve önemine dikkat çeken anlamlı bir sembol olarak değerlendirildi.

Karşılaştığı manzarayı sosyal medya hesabından paylaşan çoban Hüseyin Hancı, "15 Temmuz'da bayrağımız yere düşmesin diye canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bugün böyle bir görüntüyle karşılaşmayı Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Doğal oluşum olduğu belirtilen ay yıldızlı mantar, kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, birçok kişi tarafından 15 Temmuz'un manevi atmosferini yansıtan anlamlı bir görüntü olarak paylaşıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ay Yıldız, 15 Temmuz, Trabzon, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz'da Ay Yıldızlı Mantar Sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon
Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı
Muğla alevlere teslim oldu, 3 ilçede peş peşe orman yangını çıktı Muğla alevlere teslim oldu, 3 ilçede peş peşe orman yangını çıktı
Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün’deki üssü vurdu Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün'deki üssü vurdu
Siverek’te inşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti Siverek'te inşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti
Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar

18:44
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral’ı kabul etti
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti
18:10
Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi
Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi
17:19
Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
17:00
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
16:48
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
16:20
15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 19:20:02. #7.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz'da Ay Yıldızlı Mantar Sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.