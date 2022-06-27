Ayancık'ta boşaltılan köylerde bazı evlerin girişleri suyla doldu, geçici köprüler yıkıldı - Son Dakika
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Ayancık'ta boşaltılan köylerde bazı evlerin girişleri suyla doldu, geçici köprüler yıkıldı

27.06.2022 16:20

Ayancık'ta boşaltılan köylerde bazı evlerin girişleri suyla doldu, geçici köprüler yıkıldıSİNOP Meteorolojinin kırmızı kodlu uyarı verdiği Sinop Ayancık'ta bazı evlerin girişleri suyla doldu, Özel İdare ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Ayancık'ta boşaltılan köylerde bazı evlerin girişleri suyla doldu, geçici köprüler yıkıldı

SİNOP Meteorolojinin kırmızı kodlu uyarı verdiği Sinop Ayancık'ta bazı evlerin girişleri suyla doldu, Özel İdare ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Yağış nedeniyle Davutlu grup yolunda bazı geçici köprüler zarar gördü.

Sinop'ta pazar gününden itibaren etkili olan sağanak ve aşırı şiddetli yağışlar nedeniyle Ayancık'taki Babaçay mevkisinde suyun seviyesi kritik seviyeye yükseldi, çay adeta bir ırmak gibi aktı. Ayancık'ta dün itibariyle güvenlik sebebiyle boşaltılan 3 köyde bazı evlerin girişleri suyla doldu. İl Özel İdaresi ekipleri, zarar gören Ayancık- Türkeli güzergahında bakım çalışmasını sürdürürken jandarma trafik ekipleri ise geçe aylarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açılışını yaptığı İkisu köprüsünden itibaren yol trafiğe geçici olarak kapandı. Ekipler yoldaki düzeltme çalışmalarını tamamladığında ve yağış etkisini azalttığında ve çayın seviyesi düştüğünde yol tekrar trafiğe açılacak.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, Davutlu grup yolunda bazı geçici köprünün zarar gördüğünü söyledi. Yağışlar bittikten sonra bölgede geçici imalatların yerine kalıcı köprüler yapılacağını vurguladı. Çınkıl, "MGM'nin kırmızı alarm vermesinden sonra tüm ilde şantiyelerimizi teyakkuz halinde tuttuk. Tüm il genelinde 158, Ayancık'ta da 28 iş makinesi ve ekibimizle her an müdahale edebilecek durumdayız. Şu an Ayancık'ta bazı noktalarda ulaşım sıkıntıları var ama vatandaşlarımızın güvenliği açısından herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değiliz. Sadece şu anda Ayancık-Türkeli yolunda tedbirden ulaşıma kapanma durumu söz konusu olsa da vatandaşlarımızı alternatif yollardan Ayancık ve Türkeli'ye ulaşım sağlayabilmekte. Ekiplerimizin şu an müdahale ettiği noktalar var, Zaviye köyü içerisinde su taşkınlarını engellemek adına ekiplerimiz oradalar" dedi.

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Sinop'ta sağanak; 2 köy boşaltıldı Sinop'ta sağanak; 2 köy boşaltıldı Ayancık-Türkeli güzergahı trafiğe kapatıldı Ayancık-Türkeli güzergahı trafiğe kapatıldı
Kaynak: İHA

Ayancık, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayancık'ta boşaltılan köylerde bazı evlerin girişleri suyla doldu, geçici köprüler yıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayancık'ta boşaltılan köylerde bazı evlerin girişleri suyla doldu, geçici köprüler yıkıldı - Son Dakika
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