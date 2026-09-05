Ayancık\'taki yarım kalan huzurevi inşaatı Bakanlığa devrediliyor

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir iş adamı tarafından bireysel imkanlarla başlatılan huzurevi inşaatının tamamlanabilmesi için yürütülen girişimler sonuç verdi. İnşaatın tamamlanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine devri konusunda mutabakata varıldı.

Ayancıklı iş adamı Aziz Güney'in şahsi imkanları ve girişimleriyle yapımına başlanan huzurevi inşaatında, mali ve teknik süreçler nedeniyle tamamlanma aşamasında yaşanan zorluklar üzerine harekete geçildi. Güney'in AK Parti Ayancık İlçe Başkanlığı ile iletişime geçmesiyle başlayan süreçte, projenin yarım kalmaması ve ilçeye kazandırılması adına kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda huzurevi inşaatının tamamlanabilmesi için projenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veya Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesine devredilmesinin uygun olacağı değerlendirildi.

Sürecin sonuçlandırılması amacıyla AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve Ayancık Kaymakamı Mevlana Kürkçü'nün destek ve girişimleriyle çalışmalar sürdürüldü. Gerçekleştirilen temaslar sonucunda ilgili genel müdürlük ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında mutabakata varıldığı bildirildi. Böylece Ayancık'ta uzun süredir yapımı devam eden huzurevi projesinin tamamlanmasının önünün açıldığı belirtildi.

Konuya ilişkin AK Parti Ayancık İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, projenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen tüm isimlere teşekkür edilerek, "İlçemize ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verildi.