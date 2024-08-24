Ayçiçeği Üreticisi Tepkili: Fiyatlar Yetersiz - Son Dakika
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Ayçiçeği Üreticisi Tepkili: Fiyatlar Yetersiz

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Edirne İl Genel Meclisi üyesi ve ayçiçeği üreticisi Tunay Aslan, Trakya Birlik'in açıkladığı 2024 yılı ayçiçeği ön alım fiyatına tepki gösterdi. Aslan, fiyatların yetersiz olduğunu ve üreticiye kuraklık desteği verilmesini istedi.

24.08.2024 16:10
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(EDİRNE) - Edirne İl Genel Meclisi üyesi ve ayçiçeği üreticisi Tunay Aslan, Trakya Birlik'in açıkladığı 2024 yılı ayçiçeği ön alım fiyatına tepki gösterdi. Aslan, "Gerçekten utanılır bir rakam, fiyatların en az 25 lira olmasını talep ettik. Yağ başına primin de 50 kuruş olmasını talep ettik. Buradan Trakya Birlik ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne sesleniyorum. Ortaklarınızı küstürmeyin" dedi.

Trakya Birlik'in üreticilere yüzde 44 ham yağ oranlı ayçiçeği için ön alım fiyatının tonunu 20 bin TL olarak açıklamasına üreticinin tepkisi sürüyor. Kuraklıktan dolayı ayçiçeği veriminin düşük olduğunu ve verilen fiyatın yetersiz kaldığını söyleyen ayçiçeği üreticisi Tunay Aslan, üreticiye kuraklık desteğinin verilmesini istedi. Aslan, şunları söyledi:

"Topraklar çatladı, tamamen kurudu"

"Çiftçiyi düşünen yok. Çiftçiyi bitirmişler. Çiftçi gerçekten sıkıntıda, eğer ki bu şekilde giderse önümüzdeki yıl bu topraklarda ayçiçeği ekimi yapılmayacak. Çiftçiyi küstürürlerse hiçbir şekilde ayçiçeği ekimi yapmaz. Bir teneke yağın piyasa değeri bin 500 lira. Bir kilo ayçiçeğinin fiyatı 18 lira. yağ üzerine verilen rakam 25 kuruş. Gerçekten utanılır bir rakam fiyatların en az 25 lira olmasını talep ettik. Yağ başına primin de 50 kuruş olmasını talep ettik. Buradan Trakya Birlik ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne sesleniyorum. Ortaklarınızı küstürmeyin, yağ fiyatları yükselsin, ayçiçek fiyatlarını da yükseltelim. Bu olaya bir çözüm bulalım. Kuraklık desteği de en az 3 bin 500 lira olmalı. İlkim değişikliği yaşıyoruz. 3 yıldan beri iklim değişikliği var. Bunun 1-2 yıl süreceği söyleniyor. 2 yıl içinde ekilecek ürün kalmayacak. Topraklar çatladı, tamamen kurudu. Yarın buğday ekecek toprağı da bulamayacağız."

Ayçiçeği Üreticisi Tepkili: Fiyatlar Yetersiz
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ayçiçeği Üreticisi Tepkili: Fiyatlar Yetersiz - Son Dakika

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