Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık personeline hizmet içi eğitimler verildi - Son Dakika
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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık personeline hizmet içi eğitimler verildi

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'nde sağlık personeline hizmet içi eğitimler verildi

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Radyoloji biriminde görev yapan sağlık personeline, Acil Tıp Uzmanı Dr. Gözde Canan Yavaş ve Sivil Savunma Uzmanı Bülent Kocabıyık tarafından KPR ve alerjik reaksiyonlar ile yangın söndürücülerin ve hortumlarının kullanımı konularında eğitimler verildi. Hastane yetkilileri, bu eğitimlerin sağlık personelinin mesleki gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti.

03.05.2024 09:28
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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Radyoloji biriminde görev yapan sağlık personeline, Acil Tıp Uzmanı Dr. Gözde Canan Yavaş ve Sivil Savunma Uzmanı Bülent Kocabıyık tarafından hizmet içi eğitimler verildi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, personelin sürekli eğitimine ve gelişimine verdiği önemle sağlık hizmetlerinde kalite standartlarını yükseltmeyi hedeflemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Dr. Gözde Canan Yavaş, 'KPR (Kardio Pulmoner Resüsitasyon) ve Alerjik Reaksiyonlar' konulu eğitimiyle katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Aynı zamanda Sivil Savunma Uzmanı Bülent Kocabıyık ise "Yangın Söndürücülerin ve Hortumlarının Kullanımı' konularında detaylı bilgiler paylaştı. Hastane yetkilileri yaptıkları açıklamada, bu değerli eğitimlerin sağlık personelinin mesleki gelişimine büyük katkı sağladığını belirterek, eğitmenlere ve katılımcılara teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık personeline hizmet içi eğitimler verildi - Son Dakika

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