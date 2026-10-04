Aydın Bozdoğan'da Kaymakam Sözen, Yaka İlkokulu ve Anaokulu'nda öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Aydın Bozdoğan'da Kaymakam Sözen, Yaka İlkokulu ve Anaokulu'nda öğrencilerle buluştu

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Aydın Bozdoğan\'da Kaymakam Sözen, Yaka İlkokulu ve Anaokulu\'nda öğrencilerle buluştu
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, Yaka İlkokulu ve Anaokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerle görüşen Sözen, okulun durumu, eğitim faaliyetleri ve öğrenci ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, Yaka İlkokulu ve Anaokulu'nu ziyaret ederek okulun genel durumu, eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Yaka İlkokulu ve Anaokulu'nda gerçekleştirilen ziyarette Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, okul yöneticileriyle bir araya gelerek eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Okulun mevcut durumu ve öğrencilerin ihtiyaçları konusunda yöneticilerden bilgi alan Sözen, eğitim ortamının işleyişi hakkında da incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında öğretmen ve öğrencilerle de bir araya gelen Kaymakam Sözen, okulda yürütülen çalışmalar hakkında sohbet ederek öğrencilerin eğitim süreçleriyle ilgili görüşlerini dinledi. Kaymakam Sözen'in okul ziyaretinde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin ihtiyaçları ve okulun mevcut durumu da ele alınırken, eğitim ortamının daha verimli hale getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA
BozdoğanGüncelEğitimAydınYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Bozdoğan'da Kaymakam Sözen, Yaka İlkokulu ve Anaokulu'nda öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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