Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Germencik Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Germencik Pazarı'nı Ziyaret Etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Germencik Pazarı\'nı Ziyaret Etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik Pazarı'nda vatandaşlarla ve esnafıyla bir araya geldi. Çerçioğlu, Germencik'e yapılan yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı.

15.02.2024 17:12  Güncelleme: 17:27
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Germencik Belediye başkan adayı Burak Zencirci ile birlikte Germencik Pazarı'nı ziyaret etti. Pazarda vatandaşlarla ve Pazar esnafıyla sohbet eden Çerçioğlu, Germencik'e ve mahallelerine birçok yatırım yaptıklarını söyledi. Çerçioğlu, önümüzdeki dönemde de bu yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu'na pazarlardaki fiyatların her geçen hafta daha da arttığını söyledi. Mevsimi olmasına rağmen kışlık sebzelerin bile fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyen vatandaşlar, geçinememekten yakındı. Özellikle emekli vatandaşlar büyük geçim sıkıntısı çektiklerini, ay sonunu getirebilmek için evlerinden dışarıya çıkmadıklarını belirtti.

Germencikli vatandaşlar, Fen İşleri ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin diğer ilçelerde olduğu gibi Germencik'te de birçok çalışmaya imza attıklarını söyleyerek bu yatırımlar için Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Germencik Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Germencik Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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