Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oy kullandı

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Aydın'ın Efeler ilçesi Çakırbeyli İlkokulu'nda oyunu kullanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Aydınımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Aydın'ın Efeler ilçesinde de birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullanırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı. Yoğun katılımın olduğu oy kullanma işlemlerinde oluşan kuyrukta bekleyen Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Seçim görevlilerine kolaylıklar dileyerek, oy kullanma işlemini gerçekleştiren Çerçioğlu, sonuçların ülkeye 'hayırlı olmasını' diledi.

Seçimin huzur ve güven ortamında geçmesi temennisinde bulunan Başkan Çerçioğlu; "Demokratik hakkımızı yerine getirerek oyumuzu kullandık. Aydınımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AYDIN