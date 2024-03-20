Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumları Projesi ile Fideler Dağıtıyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ata Tohumları projesi kapsamında hazırlanan fidelerin Söke'deki dağıtım etkinliğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile birlikte Söke'de vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından sahip çıkılan Ata Tohumlarından üretilmiş binlerce fidenin dağıtımını yapan Çerçioğlu, yerel değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tarımsal üretimi çeşitlendirerek üreticilerin daha fazla kazanabilmesi için birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve bu projeleri yıllardır sürdürdüklerini ifade eden Çerçioğlu, "Tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için ilk gereklilik tarımda sağlıklı ürünler üretebilmek. Bunun için de sürdürülebilir tarımsal üretime özel önem vermek gerekiyor. Bu sebeple Ata Tohumlarımıza yıllardır sahip çıkıyoruz, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Üreticilerimizin tarlalarında, bahçelerinde, vatandaşlarımızın da evlerinin balkonlarında yetiştirebileceği yerel tohumlarımız sürdürülebilir tarımın olmazsa olmazı" ifadelerini kullandı.

Yerel ve milli tohumlarla üretim yapmak isteyen Aydınlı üreticilere de fide desteklemesinde bulunmaya devam edeceklerinin altını çizen Çerçioğlu, "Öncelikle bu üreticilerimizi yerel tohumlarımızı gelecek nesillere aktaracak üretim faaliyetinde olmalarından dolayı kutluyorum. Daha fazla üretim baskısına karşı gelip sağlıklı gıda üretimine yönelen üreticilerimiz ülkemiz insanlarının sağlığını da koruyor. Bu sebeple bizler de bu üretimin ilk adımı olan fideleri onlara sağlamaya devam edeceğiz. Özellikle kadın üreticilerimize desteklerimiz artarak devam edecek" şeklinde konuştu. Çerçioğlu, yerel tohumlarla yapılan üretimi artırmak için şu anda yıllık üç milyon olan fide üretimini 10 milyona çıkaracaklarını hatırlattı. - AYDIN