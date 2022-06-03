Aydın Büyükşehir Belediyesi gelecek yılın tohumlarını yetiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın Büyükşehir Belediyesi gelecek yılın tohumlarını yetiştiriyor

03.06.2022 10:02
Aydın Büyükşehir Belediyesi gelecek yılın tohumlarını yetiştiriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, binlerce yıldır tarım yapılan Anadolu'nun en büyük hazinesi olan yerel tohumlara sahip çıkıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, binlerce yıldır tarım yapılan Anadolu'nun en büyük hazinesi olan yerel tohumlara sahip çıkıyor. Bu yıl da Büyükşehir Belediyesi'nin Yerel Tarım Ürünleri Sahası'nda ekimlere başlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi yerel tohumlara sahip çıkmaya devam ediyor. Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için Büyükşehir Belediyesi'nin tarlalarında bu yıl da ekim heyecanı yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ziraat mühendislerinden Özgür Tarakçılar süreçle ilgili bilgi verirken, "Elde ettiğimiz tohumlar sağlıklı bitkilerden aldığımız tohumlar. Bu tohumları öncelikle bu deneme sahamıza ekiyoruz. Bunları sağlıklı bir şekilde büyütüyoruz, meyveye dönene kadar her aşamasını kontrol ediyoruz. Bu sürecin en önemli aşamalarından birisi çiçeklenme zamanı. Çiçeklenme döneminde çiçek tablaları oluşmadan önce sağlıklı bitkileri belirliyoruz. Çiçek tablaları oluşmadan önce onları kapatmaya başlıyoruz. Böylece yabancı tozlaşmayı engelleyip ari, Ata Tohumunu koruyan bir uygulamayla yerel tohumları almaya devam ediyoruz. Buradan elde edilen tohumlar da tüm Türkiye'ye dağıtılıyor" dedi.

Akıtılan alınterinin karşılığı alınıyor

Yapılan çalışmayla tohumdan tohuma sürdürülebilir tarımın desteklendiğinin altını çizen Tarakçılar "Her sene personelimiz tohumların ekiminden fide oluşturmasına, fidelerin toprağa geçirilmesinden tekrar tohum alımına kadar, fideleri vatandaşımıza dağıtana kadar büyük bir çaba gösterip alınteri döküyor. Bunun da karşılığını her sene giderek artan bir taleple aldığımızı düşünüyoruz. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun önderlik ettiği proje bugün zirvesini yaşamakta" ifadelerini kullandı. Bunu insanların yerel tohum konusunda bilinçlenmesine bağlayan Tarakçılar, "İnsanlar kendi ürettiği meyvelerden aldığı tohumları bir sonraki sene bir daha atadan gördüğü gibi ekerek devam etmeye başladı. İnsanlar bu konuda bilinçlendi" diye konuştu. Tarakçılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezlerinde de ekim dikim yapılıp çocukların temelden yetişmesi sağlanarak bu bilinçlenmeye katkı verildiğini söyledi.

"Tarımda sürdürülebilirlik hayati derecede önemli"

Ata Tohumlarını korumaya hem tarımda sürdürülebilirliği tekrar sağlamak hem de yerel tohumları elbirliğiyle korumak için başladıklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, gelinen noktadan oldukça memnun olduklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Tarımda sürdürülebilirlik hayati derecede önemli. Anadolu'nun en büyük hazinesini korumak ve çocuklarımıza aktarmak bizlerin sorumluluğunda. Bu sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi gelecek yılın tohumlarını yetiştiriyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi gelecek yılın tohumlarını yetiştiriyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi gelecek yılın tohumlarını yetiştiriyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi gelecek yılın tohumlarını yetiştiriyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi gelecek yılın tohumlarını yetiştiriyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi gelecek yılın tohumlarını yetiştiriyor
YORUMLAR
500
2018 seçimleriyle son anket kıyaslandı! Aydın'da AK Parti puan kaybederken İYİ Parti oylarını ikiye katladı 2018 seçimleriyle son anket kıyaslandı! Aydın'da AK Parti puan kaybederken İYİ Parti oylarını ikiye katladı Ziraat Fakültesi, OliveTech Fuarı'na katıldı Ziraat Fakültesi, OliveTech Fuarı'na katıldı
Kaynak: İHA

Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi gelecek yılın tohumlarını yetiştiriyor - Son Dakika


Son Dakika
10:08 BAE merkezli gayrimenkul şirketi Süper Lig kulübüne kafayı taktı! Satın almak için görüşmelere başlandı
10:06 Hindistan'da kimya fabrikasında patlama! Bölge halkı tahliye edildi
09:58 Ankara'da şimşekli gece! Arka arkaya patlayıp geceyi aydınlattılar
09:57 Beşiktaş, Mısırlı yıldız Trezeguet ve kulübüyle anlaşma sağladı! Satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katılacak
09:38 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği operasyon Rusya'yı tedirgin etti: Esed rejiminin rızası olmalı yoksa gerilim daha da tırmanır
09:38 Cem Yılmaz, yeni bir sektöre daha el atıyor! Artık film müziklerini kendisi yapacak
09:29 Aniden suratına tekme yiyen köpek neye uğradığını şaşırdı! Saldırgan ise hiç oralı olmadı
09:13 Davete katılan Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle sahneye çıkarak dans etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu
09:10 AK Partili Hülya Nergis Atçı: Demografik yapıları bizimle yanı, onları yabancı kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz onlar
08:34 Tolgahan Sayışman, babasıyla ilgili sorulan soruya gözyaşları içinde cevap verdi: Babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor, ondan böyle oldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 10:18:36. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi gelecek yılın tohumlarını yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement