Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan\'ın bereketini kentin dört bir yanına taşıyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları iftar sofralarında buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu Aydın'ın dört bir yanına taşımayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu gönül sofralarında her yaştan vatandaş bir araya geliyor, oruçlar hep birlikte açılıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofraları bugün de Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı ve Fatih Mahallesi'nde, Sultanhisar ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde, Karacasu ilçesi Ataeymir Mahallesi'nde, Kuyucak ilçesi Pamukören Mahallesi'nde, Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi'nde ve Söke ilçesi Yenikent Mahallesi'nde kuruldu. Mahallelerinde kurulan sofralarda bir araya gelen vatandaşlar, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftar sofralarıyla Aydınlıları bir araya getirmeyi sürdürecek. - AYDIN