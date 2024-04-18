Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi Yeni Divan Katibi Üyelerini Belirledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk meclis toplantısını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirdi. 46 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda yeni meclis divan katibi üyeleri son dönemlerde olduğu gibi bu yıl da kadınlardan oluştu.
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı ilk oturumu Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan mecliste 46 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise meclis başkanvekilleri, divan katip üyeleri, encümen üyeleri ve ihtisas komisyonu üyelerinin belirlenmesi oldu. Yoklamanın alınmasının ardından yapılan oylama ile meclis başkan vekilleri, divan katibi üyeleri, encümen üyeleri ve komisyon üyeleri belirlendi. Kullanılan oyların ardından birinci meclis başkanvekili Yiğit Menderes, ikinci başkanvekili ise Celalettin Erol oldu.
Yerel seçimlerden sonra yenilenen meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda göreve yeni seçilen belediye başkanlarının eksiksiz katılımı ise dikkat çekti. İlk toplantının açılış konuşmasını yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, göreve yeni seçilen belediye başkanları ve meclis üyeleri tebrik ederek hep birlikte Aydın için çalışacaklarının vurgusunu yaptı.
"Bu yıl da kadınlardan oluştu"
Meclis Başkanvekilinin belirlenmesinin ardından divan katipliği için meclise sunulan isimler oylandı. Yapılan oylamanın ardından son yıllarda olduğu gibi bu yıl da divan katip üyeleri kadınlardan oluşurken, Derya Oktay, Ayşe Özdemir, Hicran İzmit, Yasemin Gürsoy ve Gülsüm Tekeoğlu divan katibi üyeliğine seçildi.
Encümen üyelikleri seçimiyle devam eden toplantıda parti sözcüleri isimlerini meclise sundu. Yapılan oylamanın ardından belediye encümeninin yeni üyeleri belli olurken, Büyükşehir Belediye Encümeni'ne CHP'den Mustafa Kırcalı, Mustafa Saatçı, Fahri Semerci, Yücel Şengün ve Ayşe Özdemir seçildi.
Seçimlerin ardından ihtisas komisyonlarının üyeleri de belirlendi. İhtisas komisyonlarının 7 üyeden oluşturulmasına karar verilirken, yapılan açık oylama sonrasında komisyonlara CHP'den 5, AK Parti'den de 2 üye seçildi.
"Meclis tatil yapmayacak"
Toplantıda, belediye meclisinin tatil yapıp yapmaması hususu da ele alındı. Şimdiye kadar halka kesintisiz hizmet için tatil yapmadıklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, tatil yapılmadan meclis çalışmalarının devam etmesini önerdi. Çerçioğlu'nun önerisi, oybirliğiyle kabul edildi.
Mecliste yeni isimlerin belirlenmesinin ardından toplantıya ara verilirken, meclisin ikinci oturumuna Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Yiğit Menderes başkanlık yaptı. Toplantının ikinci oturumunda ise Aydın Büyükşehir Belediyesi 2023 mali yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Rapor oy çokluğuyla kabul edildi. - AYDIN
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