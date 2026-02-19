Aydın Büyükşehir Belediyesi: Söke Atatürk Parkı'nın İsminin ya da Niteliğinin Değiştirilmesi Söz Konusu Değil - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediyesi: Söke Atatürk Parkı'nın İsminin ya da Niteliğinin Değiştirilmesi Söz Konusu Değil

19.02.2026 15:44  Güncelleme: 16:43
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke Atatürk Parkı'nın isminin değiştirileceği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti ve parkın kapsamlı bir yenileme projesiyle hizmet vereceğini açıkladı.

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke Atatürk Parkı'nın, "Millet Bahçesi'ne dönüştürüleceği ve Atatürk isminin kaldırılacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan Atatürk Parkı'na ilişkin kamuoyunda yer alan iddialar üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, parkın kapsamlı bir yenileme projesi kapsamında ele alınacağını ancak isminin ya da statüsünün değiştirilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söke Atatürk Parkı'nın isminin ya da niteliğinin değiştirilmesi söz konusu dahi değildir. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, parkın kapsamlı bir yenilemeye tabi tutularak, her yaş grubundan vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almasını, park içerisine koşu yolları, spor alanları gibi birçok donatı kazandırılmasını içermektedir. Milletimizin ortak değerleri üzerinden yaratılmaya çalışılan birtakım manipülatif haberlere ya da gerçeği yansıtmayan ifadelere itibar edilmemesi, yenilenecek olan Atatürk Parkı'nın önümüzdeki aylarda yine Söke halkının hizmetinde olacağını, kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."

Dün bir araya gelen Sökeli yurttaşlar, Atatürk Parkı'nda toplanarak, alanın "Millet Bahçesi"ne dönüştürüleceği ve parkın adından "Atatürk" isminin kaldırılacağı yönündeki iddialara tepki göstermişti.

Kaynak: ANKA

