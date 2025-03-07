Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin İftar Buluşması Söke\'de Gerçekleşti

Aydın Büyükşehir Belediyesi, iftar buluşmasını bu kez Söke kapalı pazaryeri alanında gerçekleştirdi.

Söke Halkının yoğun olarak katılım gösterdiği iftar yemeğine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Germencik Belediye Başkanı Burak Zenzirci, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Nerede o eski Ramazanlar denilen bir dönemde, birlik ve beraberlik içinde işte burada" diyerek sözlerine başlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu açıklamasında; "Söke'de Milletvekilimiz, İl Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte olmaktan mutluyuz. Halkımızın yoğun katılımıyla bir arada olmak çok güzel. Farklı ilçelerimizde iftar buluşmalarımız devam ediyor. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olan herkese, bugün Söke'de bize destek veren Söke Belediye Başkanımız Mustafa İberya Arıkan ve ekibine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve beraberindeki heyet vatandaşlara yemek dağıtımı yapmalarının ardından, yine vatandaşın sofrasına konuk olarak iftar yemeği yedi.

Başkan Çerçioğlu, birlik ve beraberlik içerisinde bu buluşmaların ve Aydın Halkına hizmetin devam edeceğini söyledi. - AYDIN