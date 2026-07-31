Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışmaları 17 ilçede eş zamanlı sürüyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışmaları 17 ilçede eş zamanlı sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışmaları 17 ilçede eş zamanlı sürüyor
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde 17 ilçede eş zamanlı olarak yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde 17 ilçede eş zamanlı olarak yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde onlarca noktada yürütülen çalışmalarla ulaşım altyapısı güçlendiriliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Aydın'ın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen yatırım, proje ve hizmetlere her geçen gün yenileri ekleniyor, hizmetler eş zamanlı olarak devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın'ın tüm ilçelerinde, onlarca farklı noktada yürütülen çalışmalarla kentin ulaşım altyapısı güçleniyor.

Çalışmalar güncel olarak; Efeler ilçesinde Kemer Mezarlığı'nda, Ara Güler, Şehit Cemil Gider, Göksu ve Dedekuyusu Caddelerinde, Turgut Özal, Kızılçay, Zeytin Dalı, Şair Ömer ve Yaşar Kemal Bulvarlarında, Gözpınar, Dereköy, Pınardere, Armutlu ve Doğanköy Mahallelerinde, Nazilli ilçesinde Ketendere, Derebaşı, Bekirler, Hisarcık, Ovacık ve Doğandere Mahallelerinde, Didim ilçesinde Gümüşpala, Barış, Yoran ve Balova Caddeleri ile Akbük Mahallesi'nde, Söke ilçesinde Murat Karayalçın Caddesi ile Karacahayıt Mahallesi'nde, Karacasu ilçesinde Yaykın, Işıklar, Yazır ve Bingeç Mahallelerinde, Bozdoğan ilçesinde Kakkalan, Başalan, Dümen ve Alhisar Mahallelerinde, İncirliova ilçesinde Vatan Caddesi ile Osmanbükü ve Erbeyli Mahallelerinde, Kuyucak ilçesinde Gencelli, Taşoluk, Gündoğan, Yamalak, Azizabat ve Belenova Mahallelerinde, Sultanhisar ilçesinde Atça ve Malgaçemir Mahalleleri ile muhtelif noktalarda, Koçarlı ilçesinde Timinciler Mahallesi'nde, Kuşadası ilçesinde Yaylaköy Mahallesi'nde, Köşk ilçesinde Baklaköy ve Ahatlar Mahallelerinde, Karpuzlu ilçesinde Akçaabat Mahallesi'nde, Yenipazar ilçesinde Hacıköseler ve Mestanlar Mahallelerinde, Çine ilçesinde Alabayır, Topçam ve Sarnıç Mahallelerinde, Germencik ilçesinde Moralı Mahallesi'nde ve Buharkent ilçesinde Efeler Caddesi'nde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyor, yatırım ve projelerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Çalışmalarımızı kentimize kazandırmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışmaları 17 ilçede eş zamanlı sürüyor - Son Dakika

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