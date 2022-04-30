Aydın Büyükşehir Belediyesi sahilleri pırıl pırıl yaptı - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sorumluluk alanındaki sahillerde ve otogarlarda temizlik çalışması gerçekleştirerek tertemiz yaptı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinin gelmesiyle birlikte sahillere gelmeye başlayan yerli ve yabancı turistlerin temiz ortamda denize girmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Sahillerde tarafından yapılan temizlik çalışmalarından toplanan atıklar ise bertaraf sahalarına taşınıyor. Özel araçlar ve personel tarafından yapılan çalışmalarda sahillerdeki kumlar temizlendi ve tatile uygun hale getirildi. Diğer taraftan bayram tatiliyle birlikte yoğunlaşmaya başlayan otogarlarda da temizlik çalışması gerçekleştirildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 24 saat esasına göre çalışarak çevreyi temiz tuttuğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları çevreyi korumaya yönelik duyarlı olmaya çağırdı. - AYDIN