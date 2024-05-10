Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar\'da yol yenileme çalışmalarını tamamladı

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Yol yapım çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi yolunu ve İstasyon Caddesi'ni yeniledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yaşam konforunu arttırmak için gerçekleştirdiği hizmet odaklı yatırımlarını sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi yolunu ve İstasyon Caddesi yenilendi. Asfalt seriminin ardından şerit çizgileri çekilen ve yol işaretlemeleri tamamlanan yol, ulaşıma açıldı.

Vatandaşların daha konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak için yatırımlarına devam ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler çok güzel. Bizler de vatandaşlarımız için çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlardan yenilenen yola tam not

Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasına yaptığı dokunuşlarla daha güvenli ve konforlu yolları vatandaşların kullanımına sunuyor. Ekipler, Aydın- Denizli Karayolu ile Salavatlı Mahallesi arasındaki bağlantı yolu ile İstasyon Caddesi'nde çalışma gerçekleştirerek yenilenen yolu ve caddeyi vatandaşların hizmetine sundu. Vatandaşlar; daha modern, güvenli ve konforlu yollara sahip olduklarını dile getirerek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN