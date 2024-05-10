Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar'da yol yenileme çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar'da yol yenileme çalışmalarını tamamladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar\'da yol yenileme çalışmalarını tamamladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi yolunu ve İstasyon Caddesi'ni yeniledi. Yolun asfalt serimi tamamlandı ve ulaşıma açıldı. Vatandaşlar, daha güvenli ve konforlu yollara sahip oldukları için belediyeye teşekkür etti.

10.05.2024 09:28  Güncelleme: 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yol yapım çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi yolunu ve İstasyon Caddesi'ni yeniledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yaşam konforunu arttırmak için gerçekleştirdiği hizmet odaklı yatırımlarını sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi yolunu ve İstasyon Caddesi yenilendi. Asfalt seriminin ardından şerit çizgileri çekilen ve yol işaretlemeleri tamamlanan yol, ulaşıma açıldı.

Vatandaşların daha konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak için yatırımlarına devam ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler çok güzel. Bizler de vatandaşlarımız için çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlardan yenilenen yola tam not

Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasına yaptığı dokunuşlarla daha güvenli ve konforlu yolları vatandaşların kullanımına sunuyor. Ekipler, Aydın- Denizli Karayolu ile Salavatlı Mahallesi arasındaki bağlantı yolu ile İstasyon Caddesi'nde çalışma gerçekleştirerek yenilenen yolu ve caddeyi vatandaşların hizmetine sundu. Vatandaşlar; daha modern, güvenli ve konforlu yollara sahip olduklarını dile getirerek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar, Aydın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar'da yol yenileme çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:23 AK Parti’nin “Neden oy vermediniz“ anketinde çarpıcı sonuç Vatandaş ekonomiden oldukça dertli AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli
08:23 ABD, İsrail’e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi “Gazze Hiroşima olsun“ ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi! "Gazze Hiroşima olsun"
00:14 Tatvan’da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5’inci kattan attı Tatvan'da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5'inci kattan attı
00:00 Eurovision’a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı
22:37 TBMM’de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım TBMM'de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım
10:03 İşsizlik oranı mart ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu İşsizlik oranı mart ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu
09:55 Hatay’da deprem felaketinden sonra evladını arayan anne: Öldüyse bana mezarını verin Hatay'da deprem felaketinden sonra evladını arayan anne: Öldüyse bana mezarını verin
09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya geliyor
09:39 Belçika’nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze’de ateşkes çağrısı yaptı Belçika'nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı
09:37 PKK bağlantılı orman yangınında iki kez müebbet hapis cezası PKK bağlantılı orman yangınında iki kez müebbet hapis cezası
09:23 İsmail Kartal’dan isyan: Ben daha ne yapayım İsmail Kartal'dan isyan: Ben daha ne yapayım
09:09 Cem Yılmaz’dan sahneyi terk ettiği iddiasına tepki: Dün mü başladık bu işe, gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor Cem Yılmaz'dan sahneyi terk ettiği iddiasına tepki: Dün mü başladık bu işe, gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor
08:10 Jandarma, 20 ilde düzenlediği operasyonlarda 700 kilogram uyuşturucu ele geçirdi Jandarma, 20 ilde düzenlediği operasyonlarda 700 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 10:13:50. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar'da yol yenileme çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement