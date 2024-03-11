Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak hastane projesi geliştiriyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temel sağlık hizmetlerini almada yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için hastane projesi geliştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçeli vatandaşların özellikle göz polikliniklerinde iki bazen ise üç, dört haftaya kadar randevu alamaması nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti hastane projesiyle ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastanede temel muayene hizmetlerinin yanında katarakt, çocuk ve bebekler için göz sağlığı takip hizmetleri, doğumsal göz hastalıkları, göz tembelliği gibi rahatsızlıkların teşhis ve tedavisi yapılacak.

Sosyal belediyecilik faaliyetleri yelpazesini her geçen gün daha da büyüttüklerinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şu bilgileri verdi:

"Her vatandaşımız özel sağlık kurumlarından hizmet alamıyor. Ekonomik koşullar ne yazık ki buna müsaade etmiyor. Yapacağımız yaklaşık 150 milyon liralık yatırım ve alacağımız gerekli izinlerin ardından, tam teşekküllü göz hastanemizi Efeler ve Aydın halkının hizmetine sunacağız 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli, hayatın her alanında projeler üretmeye, Aydın halkının hayatına dokunmaya devam edeceğiz."