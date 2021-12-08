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Aydın'da 15 firmaya 23 bin TL para cezası uygulandı - Son Dakika

Aydın'da 15 firmaya 23 bin TL para cezası uygulandı

08.12.2021 17:38
Aydın'da 15 firmaya 23 bin TL para cezası uygulandı

Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Kasım ayı içerisinde kurallara uymadığı tespit edilen 15 firmaya toplam 23 bin 41 TL para cezası uygulandı.

Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Kasım ayı içerisinde kurallara uymadığı tespit edilen 15 firmaya toplam 23 bin 41 TL para cezası uygulandı.

Aydın Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki denetimler aralıksız devam ediyor. Kasım ayında gerçekleştirilen denetimler kapsamında 16 adet tüketici şikayeti bildirildi. Bu şikayetlerden, 14'ü ayıplı mal ve hizmetlerden, 1 adet paket tur sözleşmesi ve 1 adet devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi şikayetlerinden oluştu. İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 11 ve 24 Kasım tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 10'u tüketici lehine ve 4'ü tüketici aleyhine ve 1'i görevsizlik olmak üzere toplam 15 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 14 bilirkişi görevlendirilmesi yapıldı.

Kasım ayı içerisinde Ticaret Bakanlığı'nın Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi (TİSS) üzerinden İl Müdürlüğü'ne ulaşan 49 adet ticari elektronik ileti şikayeti yapıldı. Bu şikayetlerden, 33'ü gereği yapılmak üzere işleme alındı. 5'i 6563 sayılı kanun kapsamında olmadığından dolayı sistem üzerinden Bakanlığa gönderildi. 4'ü şikayet edilen firmanın merkezine gönderildi. 7'si ise eksik bilgi ve Kanun kapsamında olmadığından reddedildi.

"Fiyat etiketi ve haksız fiyat artışları denetlendi"

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Efeler, Çine, Karpuzlu, İncirliova, Kuşadası ve Söke ilçelerinde, 7 fiyat etiketi ve 15 haksız fiyat artışı olmak üzere 22 işyerinde, 41 fiyat etiketi, 20 haksız fiyat artışı şikayeti konularında 61 üründe denetim yapıldı.

Kasım içerisinde Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 6563 sayılı kanun kapsamında 6 firmaya 15 bin 357 TL, 6502 sayılı Kanunun 54/1. maddesine aykırılıktan da 9 firmaya toplam 7 bin 684 TL olmak üzere toplamda 23 bin 41 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Aydın'da 15 firmaya 23 bin TL para cezası uygulandı

Para Cezası, Türk Lirası, Kasım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da 15 firmaya 23 bin TL para cezası uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da 15 firmaya 23 bin TL para cezası uygulandı - Son Dakika
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