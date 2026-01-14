Aydın'da 2026 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Aydın'da 2026 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025 yılında kamu kurumları ve belediyeler tarafından yürütülen yatırımların Ocak-Aralık dönemini kapsayan değerlendirmesi yapıldı.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılı birinci toplantısının açılış konuşmasını yapan Vali Yakup Canbolat, toplantının Aydın'a hayırlı olması temennisinde bulunarak, 2025 yılı yatırımlarının ele alınacağını ve koordinasyon gerektiren hususların görüşüleceğini ifade etti. Vali Canbolat, il genelinde yatırımcı kuruluşlar bazında 2025 yılında toplam 353 projenin uygulandığını belirterek, bu projelerden 117'sinin tamamlandığını, 138'inin devam ettiğini, 9'unun ihale aşamasında olduğunu, 89 projenin ise çeşitli nedenlerle başlanamadığını açıkladı.

Yatırımcı kuruluşlara ait projelerin toplam bedelinin 83 milyar 192 milyon 591 bin TL olduğunu kaydeden Canbolat, önceki yıllar harcamasının 22 milyar 651 milyon 529 bin TL, 2025 yılı ödeneğinin 23 milyar 366 milyon 245 bin TL, 2025 yılı harcamasının ise 19 milyar 488 milyon 892 bin TL olarak gerçekleştiğini, bu rakamlarla yüzde 51 nakdi gerçekleşme sağlandığını söyledi.

Belediyeler bazında 2025 yılında 49 projenin uygulandığını belirten Canbolat, bu projelerden 27'sinin tamamlandığını, 14'ünün devam ettiğini, 3'ünün ihale aşamasında olduğunu, 5 projenin ise çeşitli nedenlerle başlanamadığını dile getirdi. Belediyelere ait projelerin toplam tutarının 2 milyar 886 milyon 124 bin TL olduğunu ifade eden Canbolat, önceki yıllar harcamasının 190 milyon 308 bin TL, 2025 yılı ödeneğinin 2 milyar 346 milyon 854 bin TL, 2025 yılı harcamasının ise 2 milyar 214 milyon 298 bin TL olduğunu ve yüzde 83 nakdi gerçekleşme sağlandığını vurguladı.

Aydın genelinde 2025 yılında uygulanan projelerin toplamına bakıldığında ise 402 projeden 144'ünün tamamlandığını, 152'sinin devam ettiğini, 12'sinin ihale aşamasında olduğunu, 94 projenin çeşitli nedenlerle başlanamadığını aktaran Canbolat, toplam proje tutarının 86 milyar 78 milyon 714 bin TL, önceki yıllar harcamasının 22 milyar 841 milyon 837 bin TL, 2025 yılı ödeneğinin 25 milyar 713 milyon 99 bin TL, 2025 yılı harcamasının 21 miyar 703 milyon 190 bin TL, toplam harcama tutarının ise 44 milyar 545 milyon 26 bin TL olduğunu söyledi.

Sektörel dağılımda ilk üç sırayı paylaşan alanlara da değinen Vali Canbolat, diğer kamu hizmetleri-sosyal sektörünün 23 milyar 967 milyon 283 bin TL ile ilk sırada yer aldığını, tarım sektörünün 19 milyar 573 milyon 398 bin TL ile ikinci, konut sektörünün ise 15 milyar 488 milyon 920 bin TL ile üçüncü sırada bulunduğunu ifade etti.

Kurumlar bazında harcama sıralamasında ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 12 milyar 440 milyon 206 bin TL ile ilk sırada yer aldığını belirten Canbolat, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nün 10 milyar 887 milyon TL ile ikinci, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün ise 8 milyar 441 milyon 521 bin TL ile üçüncü sırada bulunduğunu kaydetti.

Vali Yakup Canbolat, yatırımların hayata geçirilmesinde kamu ve özel sektör kurumlarının birlik ve beraberlik içinde çalışmasının önemine dikkat çekerek, karşılaşılan sorun ve darboğazların ilgili kurumlar arasında diyalogla ve çözüm odaklı şekilde ele alınması gerektiğini, çözülemeyen hususların ise Valiliğe iletilmesini istedi.

Toplantı, yatırımcı kurumların 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve koordinasyon gerektiren konuları aktarmasıyla devam etti. - AYDIN