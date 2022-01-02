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Aydın'da 81 yaşındaki Nevzat amca gençlere örnek oluyor - Son Dakika

Aydın'da 81 yaşındaki Nevzat amca gençlere örnek oluyor

02.01.2022 12:16
Aydın'da 81 yaşındaki Nevzat amca gençlere örnek oluyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Nevzat İstek, bastonuyla her gün gidip aldığı gazeteyi okumayı ihmal etmiyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Nevzat İstek, bastonuyla her gün gidip aldığı gazeteyi okumayı ihmal etmiyor. Okuduğu haberleri okuma yazma bilmeyen eşine de anlatan Nevzat amca, emekli olduktan sonra en büyük keyfinin gazete okumak olduğunu söyledi.

Emekli olduktan sonra en büyük keyfi okumak olan 81 yaşındaki Nevzat İstek, 41 yıldır her gün bastonuyla bayiye giderek gazete alıyor. İlerleyen yaşına rağmen okuma azmini kaybetmeyen Nevzat amca, okumanın güzel bir şey olduğuna dikkat çekerek gençlere de okumayı tavsiye etti.

Balkonda gazete okumaktan keyif aldığını ifade eden Nevzat İstek, "Yaşlanınca hayat orta şekerli gidiyor. Gazeteleri okuyorum, yorulduğum zaman kapatıyorum. Yarım saat sonra tekrar alıyorum elime. Bu sefer kolay olan bulmacalar çözüyorum. Vakit geçirmek için alıyorum ben bunu. Bu gazete ile oyalanıyorum artık. Yaşlandıktan sonra en büyük keyfim balkonda gazete okumak oldu. Her gün elimde asam ile gider gazeteyi alırım. Sonra gelir evimde keyifle okurum. Hanımım okuma yazma bilmiyor, gazetede okuduklarımı da hanımıma anlatırım. Okumak güzel şey. Yaklaşık 40 yaşımdan beri gazeteye düşkünlüğüm oldu. O zamanlar eve getirmezdim ama kahvede sürekli okurdum. Kendime bir bağ bağladım bunu okuyarak" dedi.

Gazetede en çok röportajları okumayı sevdiğini ifade eden İstek, "Gençliğim ovada geçti. O zamanlar da okuyordum. Ekseriyetle röportaj verilen kısımları okumayı seviyorum. Her gün alıyorum gazetemi, okuyorum. Okuduktan sonra da hanıma izah edip anlatıyorum" dedi.

"Gençler okumuyor"

Gençlere "Okuyun" tavsiyesinde bulunan Nevzat amca, "Gazeteyi, gençler çok okumuyor zaten. Gençler, ben bu yaşıma rağmen gazete okuyorum. Sizlere de okumayı tavsiye ediyorum. Okumak güzel şey. Gençler çok seyrek okuyor. Yani hepsi okumuyor. Maalesef şu an gençler okey oynamaktan başka bir şey bilmiyorlar" dedi.

"Memnun ediyor"

Okuduğu haberleri kendisine anlatmasından memnun olduğunu ifade eden 65 yaşındaki Şükriye İstek ise, "Dünyada neler olmuş diye eşime soruyorum. Sağ olsun bana anlatıp, gazeteyi okuyor. Her gün gidip gazete alması beni memnun ediyor. Ben okuyamadım. Zamanında babam okutmadı. Şimdi eşim haberleri bana anlatıyor" dedi. - AYDIN

Aydın'da 81 yaşındaki Nevzat amca gençlere örnek oluyor
Aydın'da 81 yaşındaki Nevzat amca gençlere örnek oluyor
Aydın'da 81 yaşındaki Nevzat amca gençlere örnek oluyor

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Koçarlı, Emekli, Gazete, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da 81 yaşındaki Nevzat amca gençlere örnek oluyor - Son Dakika


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