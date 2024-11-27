Aydın'da Ata Tohumları için Ücretsiz Fide Dağıtımı - Son Dakika
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Aydın'da Ata Tohumları için Ücretsiz Fide Dağıtımı

Aydın\'da Ata Tohumları için Ücretsiz Fide Dağıtımı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Ata Tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, fidanlıklarda üretilen kışlık fideler vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Başkan Çerçioğlu, gelecek nesillere sağlıklı ürünler ulaştırmak için çalışmaların süreceğini ifade etti.

27.11.2024 16:04  Güncelleme: 16:08
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Ata Tohumlarının korunması, üretiminin devamlılığının sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklarda Ata Tohumlarından üretilerek yetiştirilen fideler, ilçelerde yaşayan vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtılmaya devam ediyor. Dağıtılan kışlık fidelerden alan vatandaşlar, bahçelerinde üretim sağlayarak hem Ata Tohumlarının yaygınlaşmasına katkı sağlıyor hem de taze, doğal ve sağlıklı ürünler tüketiyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yetiştirilen marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerinin dağıtımı Söke'de gerçekleştirildi. Dağıtılan kışlık fidelerden alan vatandaşlar, hassasiyetlerinden ve çalışmalarından dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"Ata Tohumlarının yaygınlaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarının yaygınlaşması ve üretiminin devamlılığının sağlanması için çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyemizin fidanlıklarında Ata Tohumlarından yetiştirdiğimiz fidelerimizi halkımıza ulaştırıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında hem Ata Tohumlarının üretiminin devamlılığını hem de gelecek nesillere ulaştırılması sağlıyoruz. Gelecek nesillerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Belediye, Güncel, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Ata Tohumları için Ücretsiz Fide Dağıtımı - Son Dakika

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