Aydın\'da üreticilere buzağı bakımı ve süt sağımı eğitimi verildi

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde gerçekleştirilen 'buzağı bakım ve besleme, süt sağım ve hijyeni' eğitimi ile üreticiler, hem hayvan sağlığı koruma hem de verimli süt elde konularında bilgilendirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'buzağı bakım ve besleme, süt sağım ve hijyeni' eğitimleri devam ediyor. Gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri bölgedeki tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimine önemli katkılarda bulunarak çiftçilerin daha bilinçli bir şekilde üretim yapmalarına imkan tanıyor. Bu çerçevede Koçarlı'nın Cincin Mahallesi'nde üreticiler ile bir araya gelen veteriner hekimler, 'buzağı bakım ve besleme, süt sağım ve hijyeni' eğitimi vererek bilgilendirmelerde bulundu. Eğitimde, buzağı bakımının önemi, doğru besleme teknikleri, süt sağımının nasıl verimli bir şekilde gerçekleştirileceği ve hijyen standartlarının korunmasının hayvan sağlığı üzerindeki etkileri konularında detaylı bilgiler paylaşıldı. Katılımcı üreticiler, eğitim sonrasında elde ettikleri bilgilerle günlük pratik hayatlarında daha bilinçli ve etkili kararlar alabileceklerini belirtirken, bölgelerinde tarım ve hayvancılık sektörünün daha sürdürülebilir ve verimli bir hal almasına katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Eğitim sonunda Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere buzağı biberonu ve süt sağım hijyeni temizlik aparatları dağıtıldı. - AYDIN